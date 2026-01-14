Rosalía y la modelo Loli Bahía fueron vistas tomadas de la mano paseando por París

La cantante española Rosalía fue vista tomada de la mano con la modelo francesa Loli Bahía mientras paseaban por las calles de Paris. Esto despertó la curiosidad de los fans y abre la posibilidad de que la estrella musical quiera darse una nueva oportunidad en el amor.

Ambas mujeres celebraron juntas el Año Nuevo en Río de Janeiro lo que inició los rumores de que podía existir un interés romántico entre ambas. Anteriormente fueron captadas paseando por las calles de Madrid. Sin embargo, Cosmopolitan publicó imágenes de Rosalía y Loli Bahia caminando juntas y tomadas de la mano en París.

Rosalía no ha confirmado públicamente tener una relación desde su polémica ruptura con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro en 2023 con quien incluso estuvo comprometida. Previamente la cantante tuvo un romance con la estrella de la exitosa serie de HBO Hunter Shafer, aunque no fue confirmada públicamente en su momento.

La creadora de ‘Motomami’ también fue vinculada sentimentalmente con el actor Jeremy Allen White, estrella de la serie ‘The Bear’. Aunque fueron vistos juntos en varias oportunidades paseando por las calles de Los Ángeles, ninguno confirmó públicamente su relación y finalmente llegó a su fin. En 2025 se rumoró que salía con el cantante alemán Emilio Sakraya.

En una entrevista de 2025 para la revista Elle, la periodista Suzy Exposito describe su pregunta en torno a la definición pública de la sexualidad de Rosalía. “Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza”, describe la entrevistadora.

De manera muy breve, Rosalía responde que solo la guía la libertad. “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”.

Hasta ahora se sabía públicamente que Rosalía tuvo una relación con la actriz Hunter Schafer, quien habló por primera vez sobre esta relación en una entrevista para GQ en 2024. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, confesó Hunter.

