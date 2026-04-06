Cuba hace historia en Grandes Ligas con dos Jugadores de la Semana en la MLB

La historia del béisbol cubano en las Grandes Ligas sumó un capítulo inédito este 5 de abril de 2026, cuando por primera vez dos peloteros de la isla, Yordan Álvarez y Andy Pagés, fueron distinguidos simultáneamente como Jugadores de la Semana en sus respectivos circuitos.

En la Liga Americana, Yordan Álvarez ratificó su estatus como uno de los bateadores a temer en el nuevo circuito. El designado de los Houston Astros firmó una semana demoledora con un promedio de .471 y un OBP de .563, liderando las Mayores en métricas de valor como el fWAR (0.8).

Más allá de sus tres cuadrangulares, Álvarez destacó por una disciplina de élite en el plato, acumulando siete boletos frente a solo tres ponches. Este cuarto galardón semanal en su carrera confirma que su impacto va mucho más allá de la fuerza bruta.

Por su parte, en la Liga Nacional, el ascenso de Andy Pagés enalteció la pelota cubana. El jardinero de los Dodgers se alzó con el premio tras registrar un promedio de .519 en el periodo evaluado.

Con 14 imparables en apenas 20 turnos, incluyendo dos jonrones y siete carreras impulsadas, Pagés logró sobresalir en una alineación plagada de estrellas. Su irrupción no solo le otorga su primer reconocimiento de este tipo, sino que posiciona al joven prospecto como una pieza clave en el esquema del conjunto angelino para esta temporada.

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