Bruce Blakeman podría no acceder a fondos públicos para su campaña en Nueva York por decisión demócrata

Los demócratas en el estado de Nueva York excluyeron al candidato republicano a la gobernación Bruce Blakeman del sistema de financiamiento público de campañas electorales.

La decisión deja a Blakeman sin acceso a una posible financiación de hasta $7 millones de dólares en fondos públicos, destinados a complementar las contribuciones de pequeños donantes, publicó Politico.

Para su campaña, que ya parte en desventaja en las encuestas, la medida representa un revés importante.

Bruce Blakeman podría impugnar la decisión

El medio indicó que se espera que Blakeman recurra a la vía judicial para impugnar la decisión, lo que trasladaría el conflicto a los tribunales en medio de su intento por desafiar a la actual gobernadora Kathy Hochul en las próximas elecciones.

La Junta de Financiamiento Público de Campañas está conformada por siete miembros, cuatro demócratas y tres republicanos.

Los representantes demócratas argumentaron que la exclusión responde a una norma aprobada en diciembre, que exige que los candidatos a gobernador y sus compañeros de fórmula soliciten de manera conjunta su participación en el programa.

Según esta interpretación, la falta de solicitud del aspirante a vicegobernador, Todd Hood, compañero de fórmula de Blakeman, invalida toda la candidatura dentro del sistema de fondos públicos.

Uno de los comisionados demócratas, Henry Berger, sostuvo que la ausencia de solicitud por parte de Hood era determinante. Señaló que el vicegobernador es una figura clave dentro de la fórmula electoral y debe cumplir con los requisitos establecidos para el programa.

El comisionado republicano Brian Kolb, sin embargo, afirmó que la medida distorsiona el propósito del sistema de financiamiento y busca, en la práctica, sacar candidatos de la contienda mediante procedimientos administrativos.

Tony Casale, otro miembro republicano, reconoció que el requisito de la firma conjunta puede tener sentido desde el punto de vista regulatorio, pero calificó el caso como un error burocrático.

También criticó que la junta no notificara adecuadamente a los aspirantes sobre el nuevo procedimiento antes de la votación. Según la información disponible, el formulario requerido para la certificación conjunta no había sido publicado al momento de la decisión.

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