Vinícius Jr. aseguró que renovará con el Real Madrid “en el momento correcto”

La renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid se mantiene como un tema de absoluta serenidad para el futbolista, quien a pesar de finalizar su vínculo en junio de 2027, no muestra señales de urgencia.

“Aún me queda un año y medio de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente”, afirmó el brasileño en una rueda de prensa previa al duelo de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, dejando claro que el proceso sigue su curso natural. Para el extremo, el factor emocional es determinante en esta negociación, asegurando que “en el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños”, lo que ratifica su compromiso total con la entidad blanca.

En el plano deportivo, el atacante destacó la importancia de la gestión humana en su rendimiento, señalando una diferencia notable en su relación con el cuerpo técnico actual. “Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí”, explicó Vinícius, contrastando esta etapa con su anterior ciclo bajo las órdenes de Xabi Alonso, del cual recordó que “fue un momento difícil” debido a que no logró conectar con sus métodos.

Tras superar una racha complicada sin anotar, el jugador se muestra resiliente al declarar que “he aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo; los mejores jugadores siempre dan la vuelta”.

Finalmente, el brasileño abordó con contundencia la problemática del racismo, solidarizándose con Lamine Yamal y pidiendo una acción colectiva más allá de las fronteras.

“Es un tema complicado y que pasa muchas veces. Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha”, comentó, aportando una visión cruda sobre la vulnerabilidad social al señalar que “nosotros tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros”.

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