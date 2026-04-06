Juan Soto pasa a la lista de lesionados de New York Mets

El jardinero dominicano Juan Soto ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha, anunciaron los New York Mets este lunes.

La medida es retroactiva al sábado, por lo que Soto podría regresar antes de dos semanas si su recuperación avanza según lo previsto.

La lesión se produjo durante la victoria de los Mets sobre los Gigantes de San Francisco el viernes pasado. Soto sintió la molestia al correr las bases y, tras una resonancia magnética realizada el sábado, el equipo decidió tomar precauciones y colocarlo en la lista de lesionados.

“Le daremos entre 48 y 72 horas para ver cómo sigue progresando”, avisó el manager Mendoza, según el NY Post. “Me sorprendió cuando lo vi hoy por la forma en que se movía, pero [las lesiones en la pantorrilla] son engañosas, así que esperaremos y seguiremos considerándolo ‘día a día’ hasta que tengamos que tomar una decisión”.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/lgeFVNXDou — New York Mets (@Mets) April 6, 2026

Movimiento de Mets en el roster

Para ocupar el lugar de Soto en el roster activo, los Mets llamaron al infielder dominicano Ronny Mauricio, quien aportará versatilidad y capacidad ofensiva mientras se reorganiza la alineación del equipo.

Los Mets tienen descanso este lunes y recibirán a los Arizona Diamondbacks el martes. La ausencia de Soto pone a prueba la profundidad del roster en una división competitiva como la del Este de la Liga Nacional.

Antes de la lesión, Soto registraba un promedio de bateo de .355, un cuadrangular y un OPS de .928 en ocho juegos. Su desempeño era clave para la ofensiva de Nueva York, que actualmente tiene récord de 6-4 y venía de una racha de tres victorias consecutivas.

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