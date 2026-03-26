Bates de los Mets anularon a Paul Skenes en apenas el primer inning del 11-7 a los Pirates

Frente al lanzador más temido de la Liga Nacional Paul Skenes, los bates de los Mets mostraron una disciplina y una contundencia que desbordaron a los Pittsburgh Pirates desde el primer pitcheo para un 11-7 de escándalo. Lo que se perfilaba como un duelo de pitcheo cerrado terminó siendo un despliegue de poderío de los locales, que obligaron a la retirada prematura del as de Pittsburgh tras solo 37 lanzamientos.

La victoria comenzó a fraguarse con la paciencia de Francisco Lindor, quien negoció una base por bolas para encender la chispa. Acto seguido, Juan Soto demostró por qué es el fichaje del año al conectar un sencillo que puso a los corredores en posición de anotar, dejando la mesa servida para los recién llegados.

Bo Bichette, en su primer turno oficial con la casaca azul y naranja, produjo la primera rayita con un elevado de sacrificio. Jorge Polanco sorprendió con un toque de hit y Luis Robert Jr. llenó las bases con un turno de alta escuela, dejando a Skenes sin margen de error.

El momento cumbre llegó con Brett Baty. Ante un cambio de velocidad de Skenes, Baty conectó una línea sólida al jardín central que, sumada a la presión ejercida por los corredores, provocó el colapso defensivo de O’Neil Cruz. Los Mets no perdonaron el titubeo del jardinero y vaciaron las colchonetas para poner el 4-1.

No conformes con la ventaja, Marcus Semien se unió a la fiesta con otro elevado que castigó nuevamente la zona central, permitiendo que Baty anotara la quinta carrera definitiva del episodio. La ofensiva de los Mets fue quirúrgica: forzaron contactos difíciles, aprovecharon las condiciones del campo y nunca permitieron que el ganador del Cy Young encontrara su ritmo.

Sacar a Paul Skenes del juego antes de terminar el primer inning es una hazaña que pocos equipos pueden presumir. Los Mets lo lograron combinando veteranía y una energía renovada que parece haber inyectado el mánager en el vestuario.

Con esta victoria, Los Mets no solo suman su primer triunfo del 2026, sino que valida la enorme inversión realizada en la agencia libre. Si este lineup mantiene la capacidad de poner en jaque a lanzadores de élite como Skenes, el Citi Field será un territorio hostil para cualquier visitante esta temporada.

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