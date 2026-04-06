Lo que la ciencia acaba de descubrir: 3 alimentos para reducir el riesgo cardiaco y cuál debes evitar

Según el análisis de riesgo cardíaco más extenso de la historia, publicado recientemente en Nature Medicine (2026), existen factores dietéticos determinantes para nuestra salud. Este estudio, basado en los datos del prestigioso Global Burden of Diseases (GBD) 2023, identifica que el bajo consumo de frutos secos y semillas, cereales integrales y frutas, sumado al exceso de sodio, son los principales disparadores de la Cardiopatía Isquémica (IHD), la causa número uno de mortalidad a nivel global.

La investigación abarcó 204 países y 33 años de datos recopilados por miles de investigadores. Uno de los hallazgos más esperanzadores es que, en los países donde la población mejoró su alimentación en este periodo, la mortalidad por enfermedad coronaria cayó casi un 44%.

Sin embargo, las cifras globales siguen siendo alarmantes: en 2023, una dieta subóptima fue responsable de 4.06 millones de muertes por cardiopatía isquémica a nivel mundial.

Los 4 “pecados” dietéticos que dañan tu corazón

El estudio identifica con precisión los factores de riesgo alimentarios que más vidas cobran. No se trata de tendencias pasajeras, sino de nutrición basada en ciencia que debemos atender de inmediato. A continuación, otras referencias científicas que respaldan los hallazgos de Nature Medicine (2026),:

Bajo consumo de frutos secos y semillas

Las nueces son una fuente de omega-3 ALA, beneficiosas para el corazón. Crédito: Shutterstock

Es el principal culpable, un dato sorprendente para muchos, pero la ciencia es clara en su poder protector. Según investigaciones publicadas en Food & Nutrition, el consumo de 30 g/día de frutos secos o semillas se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto se debe a su impacto positivo en los lípidos sanguíneos y su aporte de grasas saludables.

Bajo consumo de cereales integrales

Cambiar el pan blanco por granos integrales no es moda, es salud vital. Un mayor consumo de alimentos integrales (a excepción de las palomitas de maíz) se asocia significativamente con un menor riesgo de enfermedad coronaria, según datos de Springer Nature.

Baja ingesta de frutas

Menos fibra y antioxidantes equivale a un mayor riesgo. El consumo de frutas y verduras, particularmente de hojas verdes y aquellas ricas en vitamina C, ejerce un efecto protector crítico contra la enfermedad coronaria, según la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

Alto consumo de sodio

El exceso de sal sigue siendo el enemigo silencioso de nuestras arterias. Según se publicó en Nutrients, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumentó hasta un 6% por cada gramo de incremento en la ingesta diaria de sodio.

Una realidad modificable

La carga de la enfermedad es significativamente mayor en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a alimentos frescos, semillas y cereales integrales es más limitado.

Lo más importante que debemos rescatar de este histórico análisis es que la mayoría de estas muertes son modificables. No se trata únicamente de genética, sino de las intervenciones directas que hacemos cada día en nuestra mesa. Mejorar tu dieta es, literalmente, salvar tu vida.

Sigue leyendo:

* Espárragos: la solución natural para mejorar la digestión y bajar de peso

* Dieta flexitariana: ayuda a prevenir la diabetes y mejora el corazón