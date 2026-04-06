Más de 13,000 migrantes legales en EE.UU. enfrentan deportaciones a terceros países

Más de 13,000 migrantes que residían legalmente en Estados Unidos, a la espera de una resolución sobre sus solicitudes de asilo, han sido objeto de órdenes de deportación a terceros países, muchos de los cuales no tienen ningún vínculo con ellos, según datos de la organización Mobile Pathways citados por Associated Press.

Los casos abarcan distintas nacionalidades y situaciones.

Un afgano que huyó de los talibanes y se estableció en el norte del estado de Nueva York recibió una orden para ser enviado a Uganda. Una trabajadora cubana en Texas fue detenida tras un accidente de tráfico menor y notificada de su deportación a Ecuador.

También figuran un mauritano en Michigan, una madre venezolana en Ohio y migrantes de Bolivia y Ecuador, a quienes se les indicó que serían trasladados a países como Honduras.

Procesos de asilo en curso

Estas personas formaban parte de un grupo que contaba con permiso para permanecer y trabajar en Estados Unidos mientras sus solicitudes de asilo eran evaluadas.

Sin embargo, nuevas medidas permitieron cancelar esos procesos y abrir la puerta a su expulsión.

“El objetivo de esta administración es infundir miedo en la gente. Esa es su principal meta”, afirmó Cassandra Charles, abogada sénior del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, a la agencia de noticias.

Según expertos, la estrategia podría presionar a los migrantes a abandonar sus casos.

“Simplemente están diciendo: ‘Vamos a desestimar este caso por completo y vamos a enviar a esa persona a otro país’”, explicó Sarah Mehta, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Aceleran las deportaciones

El aumento de estas órdenes se intensificó tras un fallo emitido en octubre por la Junta de Apelaciones de Inmigración, que permite deportar a solicitantes de asilo a cualquier país considerado “seguro” por el Departamento de Estado, aunque no sea su nación de origen.

A partir de esa decisión, el gobierno amplió el uso de las llamadas “pretermisiones”, mecanismos que ponen fin a los procesos de asilo sin evaluar el fondo de los casos.

De acuerdo con Mobile Pathways, más de la mitad de las órdenes de deportación se han dirigido a Honduras, Ecuador y Uganda, mientras que el resto se distribuye entre decenas de países.

A pesar del alto número de órdenes, las deportaciones efectivas han sido limitadas. Organizaciones como Refugees International estiman que menos de 100 personas han sido trasladadas a terceros países hasta ahora.

Las dificultades logísticas, los acuerdos internacionales y la disponibilidad de vuelos han ralentizado el proceso. Incluso, autoridades de países receptores han indicado que no han recibido a los migrantes previstos.

Sin embargo, las órdenes siguen vigentes, lo que mantiene a miles de personas en incertidumbre. Muchos han perdido su autorización para trabajar y enfrentan la posibilidad de ser detenidos y enviados a países desconocidos.

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