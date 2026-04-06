NYC registra mínimo histórico de muertes viales en 2026

La ciudad de Nueva York comenzó 2026 con una de las noticias más alentadoras en materia de seguridad vial en más de un siglo. Durante el primer trimestre del año, la ciudad registró 42 muertes en incidentes de tránsito, una cifra que no solo representa una caída interanual del 7 %, sino que también se ubica como el tercer nivel más bajo desde que existen registros oficiales, iniciados en 1910.

El dato, publicado por el diario local New York Daily News, con base en cifras del Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT), refleja un avance sostenido en la reducción de fatalidades en calles y avenidas, una prioridad clave para las autoridades municipales en los últimos años.

De acuerdo con el informe, las muertes de peatones, uno de los indicadores más sensibles en términos de seguridad urbana, descendieron a 23 en los primeros 3 meses del año. Este número marca el nivel más bajo registrado para un primer trimestre desde hace más de un siglo, cuando el Ford Model T apenas comenzaba a circular y la motorización urbana era incipiente.

La mejora no se limita a quienes se desplazan a pie. También se registró una caída significativa en las muertes de ocupantes de vehículos. En total, 8 personas fallecieron dentro de automóviles o camiones, 2 menos que en el mismo período de 2025, lo que constituye otro récord histórico de reducción.

El comisionado de Transporte de la ciudad, Mike Flynn, atribuyó estos resultados a una combinación de políticas públicas enfocadas en rediseñar las calles y reforzar la fiscalización. “Nueva York lidera la reducción de muertes viales en el país, con logros sostenidos gracias al rediseño específico de calles y a la aplicación selectiva de sanciones por exceso de velocidad, saltarse semáforos y otras conductas peligrosas”, señaló.

Sin embargo, el funcionario fue enfático al remarcar que el objetivo final sigue siendo eliminar por completo las muertes en el tránsito. “Nuestro trabajo no ha terminado, porque una sola muerte ya es demasiado”, advirtió.

Vision Zero y rediseño urbano: la estrategia detrás de los resultados

El descenso en las cifras no es casual. Responde en gran medida a la consolidación del programa Vision Zero, una iniciativa adoptada por la ciudad con el objetivo de erradicar las muertes por accidentes de tránsito mediante intervenciones estructurales y cambios en la conducta de los conductores.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido el rediseño de calles peligrosas. En corredores clave, las autoridades han eliminado carriles para vehículos, ampliado espacios peatonales e incorporado ciclovías protegidas. Estas modificaciones no solo reducen la velocidad del tráfico, sino que también mejoran la visibilidad y disminuyen los puntos de conflicto.

Un ejemplo destacado es el de Seagirt Boulevard, en la zona de Rockaways, donde se redujeron carriles de circulación para dar paso a infraestructura ciclista y mejoras en intersecciones. En los 2 años posteriores a la intervención, las lesiones de peatones disminuyeron un 25%, mientras que los accidentes con heridos bajaron un 7%.

El rediseño de calles consideradas peligrosas ha generado que se den menos accidentes viales. (Foto: Shutterstock)

Resultados similares se observaron en la calle East 180th, en El Bronx. Allí, la implementación de carriles protegidos para bicicletas y mejoras en el diseño vial contribuyó a una reducción del 34% en lesiones de ocupantes de vehículos y una baja del 14% en el total de heridos.

Otro factor determinante en la mejora de la seguridad vial ha sido la expansión del sistema de control automatizado, especialmente las cámaras de velocidad y de semáforos en rojo.

Según datos oficiales, estas herramientas han demostrado ser altamente efectivas para reducir conductas peligrosas. En zonas donde se instalaron cámaras recientemente, las lesiones graves por accidentes disminuyeron un 14% en comparación con áreas sin este tipo de control.

Además, las autoridades destacan que el exceso de velocidad mortal se ha reducido en más del 95% en los puntos monitoreados, lo que evidencia el impacto directo de la fiscalización tecnológica.

En paralelo, la ciudad ha comenzado a implementar sistemas de asistencia inteligente de velocidad en su flota vehicular. Esta tecnología limita automáticamente la velocidad de los vehículos, y su uso ha logrado prácticamente eliminar los excesos dentro de la flota municipal.

“Super Speeders”: el próximo paso legislativo

A pesar de los avances, los funcionarios coinciden en que aún queda trabajo por hacer. Uno de los focos principales está puesto en los conductores reincidentes, conocidos como “super speeders”, responsables de una proporción significativa de accidentes graves.

Actualmente, se analiza en Albany una legislación que obligaría a estos conductores a instalar dispositivos de control de velocidad en sus vehículos. Estudios citados por el NYC DOT indican que quienes acumulan más de 20 infracciones captadas por cámaras tienen 5 veces más probabilidades de verse involucrados en choques con víctimas graves o fatales.

Si superan las 30 infracciones, ese riesgo se multiplica por 50.

Autoridades locales y estatales consideran que esta medida podría ser clave para consolidar los avances logrados hasta ahora y avanzar hacia el objetivo de cero muertes.

Nuevos desafíos: micromovilidad y tendencias emergentes

A pesar del panorama general positivo, los datos también revelan desafíos emergentes, especialmente en el ámbito de la micromovilidad.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron aumentos en las muertes relacionadas con monopatines eléctricos, ciclomotores y motocicletas. En total, se reportaron 3 fallecimientos en patinetas eléctricas y uno en moped, categorías que no habían registrado víctimas en el mismo período del año anterior.

Asimismo, las muertes en motocicleta aumentaron a 2, mientras que en bicicletas se registró un fallecido, frente a ninguno en 2025. En el caso de las bicicletas eléctricas, la cifra se mantuvo estable en cuatro muertes.

Estos datos sugieren que, si bien las políticas actuales han sido efectivas para reducir riesgos en peatones y automovilistas, la rápida expansión de nuevas formas de movilidad plantea la necesidad de adaptar las estrategias de seguridad.

Pese a la tendencia general a la baja, el año no ha estado exento de episodios preocupantes. En febrero, la ciudad vivió una semana particularmente crítica en la que se registraron 7 fallecidos en incidentes de tránsito, una cifra que encendió las alarmas entre autoridades y organizaciones de seguridad vial.

En varios de esos casos, además, los conductores involucrados huyeron de la escena, reavivando el debate sobre los delitos de fuga y la necesidad de fortalecer tanto la fiscalización como las sanciones para quienes abandonan a las víctimas tras un choque.

Especialistas señalan que estos picos puntuales, aunque no alteran la tendencia general, evidencian que el riesgo sigue presente y que los avances pueden revertirse sin medidas sostenidas y vigilancia constante.

El desafío ahora será sostener este impulso, adaptar las estrategias a nuevas realidades y continuar avanzando hacia una meta ambiciosa, pero cada vez más cercana: que ninguna persona muera en las calles de NYC.

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