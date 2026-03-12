7 tragedias en una semana: alarma por violencia vial en Nueva York

Dos personas engrosaron ayer la lista de muertos en accidentes viales en la ciudad de Nueva York, que lleva la alarmante cifra de 7 fallecidos en una semana, y en algunos casos los conductores huyeron.

Un conductor de camión de cemento atropelló y mató al ciclista Edwin Delgado (53) el miércoles alrededor de las 3 p.m. en 16th Av en Borough Park (Brooklyn), reportó News 12. El camión Mack modelo 2021 era conducido por un hombre de 68 años, quien permaneció en la escena. No se han realizado arrestos y la investigación sobre las causas de ese accidente continúa.

Casi al mismo tiempo, en Queens, una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga. La tragedia sucedió en Jamaica Av. frente al edificio del Seguro Social (SSN), en una zona reservada para autobuses y camiones.

El auto circulaba a alta velocidad por la vía de autobuses cuando atropelló a la mujer que cruzaba en medio de la cuadra. Un letrero electrónico en la esquina de la Avenida Jamaica y Parsons Boulevard recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad y respeten el límite de velocidad, comentó ABC News.

Fue la 2da tragedia similar en un lapso de 30 horas en Queens, luego de que la mañana del martes Nilufar Komilova (31) muriese irónicamente al ser arrastrada por un camión del Departamento de Transporte (DOT) de la alcaldía en Lefferts Boulevard. Esa tragedia dejó dos niños huérfanos. “Toda la noche preguntaron por su madre”, declaró a Daily News Akobir Azizov, amiga cercana de la víctima.

Apenas horas antes hubo otro accidente vial fatal que también involucró a un vehículo municipal en NYC: al final de la tarde del lunes Placido D’Andrea, anciano discapacitado de 78 años, murió y 11 personas resultaron heridas después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

El jueves 5 de marzo Zachariah Padilla, niño de 4 años, falleció atropellado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. También en ese condado el mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo.

“Estamos viendo las consecuencias del legado de Eric Adams: demasiados neoyorquinos muertos en accidentes de tráfico evitables. Éste es el resultado predecible cuando los proyectos de seguridad se paralizan, se revierten o se cancelan al servicio de la política, y cuando el Departamento de Transporte (DOT) se ve socavado y carece de recursos“, denunció hoy en un comunicado Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Las calles de la ciudad de Nueva York deberían ser la envidia del mundo. Como mínimo no deberían matar a un neoyorquino cada día" Ben Furnas – Director Ejecutivo de Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas

Tras el arrollamiento del lunes, el DOT añadió que está “comprometido” a mejorar la seguridad de su flota y a “reducir” el riesgo de incidentes graves en las calles de la ciudad. Los accidentes que involucran vehículos de agencias municipales han disminuido más de 20% desde el lanzamiento del Plan de Seguridad de Flotas Visión Cero, indicó el DOT, al tiempo que atribuyó al programa “importantes mejoras en la seguridad”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

“Las calles de la ciudad de Nueva York deberían ser la envidia del mundo. Como mínimo no deberían matar a un neoyorquino cada día. Una muerte cada día durante siete días es vergonzosa y evitable. El alcalde (Zohran) Mamdani puede cambiar esta aterradora tendencia, proteger a los neoyorquinos de muertes y lesiones evitables y crear calles que funcionen para todos. Esto comienza con un DOT con fondos y personal completos que trabaje para subsanar las deficiencias en la red de bicicletas, implementar políticas de estacionamiento que liberen plazas y reduzcan el peligroso estacionamiento en doble fila, y utilizar las facultades que otorga la Ley de Sammy para relanzar Visión Cero”, agregó Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives.