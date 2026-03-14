Más conductores huyen tras causar accidentes en Nueva York, aumentando los riesgos para ellos y las víctimas

Más de 919,000 colisiones reportadas a la policía en 2023 involucraron a un conductor que se dio a la fuga, lo que resultó en 242,000 heridos y 2,872 fallecidos en Estados Unidos, según un nuevo estudio publicado por la Fundación AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) para la Seguridad Vial.

Los choques donde conductores huyen de la escena representaron el 15% de todas las colisiones en 2023, el porcentaje más alto registrado en cualquier año reciente. El estudio revela una creciente crisis en las carreteras estadounidenses, que deja a las personas lesionadas solas, sin ayuda y en muchos casos a nadie a quien exigir responsabilidades.

Las personas fuera de los vehículos de motor son especialmente vulnerables: casi 1 de cada 4 peatones y ciclistas y al menos 6 de cada 15 trabajadores en la carretera fallecidos en colisiones en 2023 fueron atropellados por un conductor que se dio a la fuga. Con frecuencia son atropellados en la oscuridad, a altas horas de la noche o temprano en la mañana, cuando la visibilidad es baja y puede que no haya nadie cerca para pedir ayuda.

A nivel regional, en Nueva York y Connecticut más del 8% de los decesos por colisiones de tráfico entre 2017 y 2023 fueron resultado de choques con fuga. En Nueva Jersey la cifra fue un poco superior: 8.5%.

Entre los conductores que se dieron a la fuga en colisiones mortales, 40% no tenía una licencia de conducir válida y más de la mitad se desplazaba en vehículos sin matrícula. La mayoría eran jóvenes, hombres y se estrellaron a poca distancia de sus hogares.

“Las razones por las que los conductores abandonan el lugar de un choque pueden variar, pero la conclusión es que no hay excusa”, dijo María Vargas Pion, portavoz principal de AAA Northeast. “Huir después de una colisión vehicular sólo agrava el daño, mientras que quedarse, pedir ayuda y asumir la responsabilidad puede salvar vidas”.

La investigación de la Fundación AAA identifica soluciones prácticas que pueden salvar vidas y reducir la probabilidad de huir del lugar de una colisión, incluyendo notificaciones automáticas de choques a través de teléfonos inteligentes y vehículos, diseños de carreteras más seguras que protejan a los peatones y ciclistas, así como medidas de rendición de cuentas, incluyendo consecuencias legales claras y cumplimiento de la ley.

Las investigaciones sugieren que los conductores tienen menos probabilidades de huir cuando creen que serán atrapados, lo que señala el impacto potencial de las cámaras de tráfico y los sistemas de “Alerta Amarilla” que notifican y buscan información del público después de colisiones graves o mortales con fuga. El estudio en detalle de AAA puede consultarse aquí.

Esta semana una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC). Previamente un niño de 4 años murió atropellado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. También en ese condado el mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo.

En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada también en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras por un conductor que huyó. En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado al parecer por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden, Nueva Jersey. En 2024 un hombre abandonó su lujoso SUV Lamborghini después de chocar contra nueve autos estacionados en Brooklyn.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.