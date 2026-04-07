Alejandro Kirk se someterá a cirugía y será baja por tiempo indefinido

El mexicano Alejandro Kirk se someterá a una cirugía en su pulgar izquierdo luego de un pelotazo en un foul tip.

Los Blue Jays sabrán cuál será el tiempo de recuperación de la lesión, una vez se realice la cirugía. El pelotazo en el pulgar también causó una dislocación del dedo, aunque no lastimó los ligamentos.

John Schneider, manager de los Blue Jays, habló sobre lo valioso que es el catcher mexicano tanto defensiva como ofensivamente para el equipo canadiense.

“Kirky, en general, es un jugador subestimado”, dijo Schneider. “Lo que puede hacer en ambos lados del campo es bastante único. Ya sea contacto, jonrones, fildeo, bloqueo o lanzamientos. Una de las mayores virtudes de Kirky es su gran consistencia. Eso es difícil de lograr cuando estás ahí todos los días”.

Alejandro Kirk tiene un promedio de bateo de .276 con 130 hits, 16 jonrones, 78 carreras impulsadas y 47 carreras anotadas desde 2025.

Alejandro Kirk was removed from the game after taking a foul tip off his glove hand pic.twitter.com/jnBelzsjXa — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 3, 2026

Blue Jays de Toronto sufren plaga de lesiones con Alejandro Kirk

El catcher mexicano se une a una larga lista de lesionados que afecta a los Blue Jays de Toronto en el comienzo de esta temporada.

Además de Kirk, Toronto tiene a Trey Yesavage, Shane Bieber y José Berríos en la lista de lesionados. También se unió el lanzador Cody Ponce por una lesión en su rodilla.

Max Scherzer también salió con molestias durante la apertura de este lunes frente a Los Angeles Dodgers, un panorama gris para los campeones de la Liga Americana en 2025.

Tyler Heineman y el mexicano Brandon Valenzuela serán los catchers de Toronto durante la lesión de Kirk. John Schneider expresó, en conferencia de prensa, que ambos catchers deben hacer su trabajo sin tener que convertirse en Alejandro Kirk.

“No tienen que hacer nada de lo que él hace, tienen que hacer lo que mejor sabes hacer. Cuando miras a nuestro equipo, ves a Cease y Gausman, Vladdy y George, pero Kirk siempre ha estado en el centro de todo. Es difícil, sin duda, pero necesitamos que algunos jugadores den un paso al frente.

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