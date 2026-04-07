Anuncian los beneficiarios del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció el viernes la lista de beneficiarios del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York. La iniciativa está destinada a financiar eventos locales relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó WBNG.

En total, 12 proyectos comunitarios de siete regiones del estado fueron seleccionados para recibir más de $371,000 dólares en fondos, con el objetivo de organizar actividades públicas como proyecciones de partidos, encuentros comunitarios y eventos que impulsen la participación ciudadana y el comercio local.

Entre los beneficiarios figura la ciudad de Binghamton, que recibirá $25,000 dólares para la realización de tres eventos comunitarios de visualización de partidos de la selección de Estados Unidos.

La vicealcaldesa de la ciudad, Megan Heiman, explicó que los recursos estarán destinados a ese tipo de actividades. “Los fondos se destinarán a apoyar tres eventos comunitarios para ver los partidos del equipo de Estados Unidos. Próximamente daremos más detalles”, señaló.

El programa es administrado por Empire State Development, agencia estatal que recibió solicitudes en enero de 2026 de organizaciones y gobiernos locales en distintas regiones de desarrollo económico.

La iniciativa busca preparar a las comunidades para el impacto del torneo y aprovechar su potencial turístico y económico.

Además de Binghamton, otras localidades también fueron incluidas en la lista de beneficiarios. En la región capital, Albany recibirá $29,825 dólares y el distrito de mejora del centro de Troy obtendrá $70,000.

En el centro del estado, Syracuse contará con $25,000 dólares.

En Finger Lakes, se asignarán fondos a iniciativas de Visit Rochester y otras organizaciones locales; en Mohawk Valley, la ciudad de Ámsterdam recibirá $12,125 dólares.

Asimismo, entidades de Essex y Potsdam también recibirán financiamiento.

En Buffalo figura entre los principales beneficiarios con $60,000 dólares, mientras que Visit Buffalo recibirá $70,000 y la Iniciativa de Desarrollo Económico de Westminster $5,000.

Hochul destacó que el programa busca extender los beneficios del Mundial a todas las regiones del estado.

“Nueva York se enorgullece de desempeñar un papel fundamental como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y queremos que las comunidades de todo el estado compartan la emoción y los beneficios económicos que traerá este evento mundial”, afirmó la gobernadora, citada por WBNG.

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