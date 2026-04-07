La alternativa al avión que gana fuerza entre NY y Florida y podría ser clave en el Mundial

Viajar entre Florida y Nueva York es una de las rutas más frecuentes entre latinos en Estados Unidos. Pero en los próximos meses, ese flujo podría dispararse aún más por un evento que promete cambiarlo todo: el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con millones de fanáticos moviéndose entre ciudades sede, los aeropuertos podrían enfrentar uno de los niveles de saturación más altos de los últimos años. Y en ese contexto, empieza a tomar fuerza una alternativa que hasta hace poco muchos ignoraban: el tren.

No solo por comodidad, sino porque podría convertirse en una de las formas más inteligentes de evitar caos, retrasos y precios disparados.

Por qué el tren puede ser clave en el Mundial 2026

Durante eventos masivos como un Mundial, los problemas se repiten: vuelos que duplican o triplican su precio, aeropuertos saturados y retrasos y cancelaciones, entre otros contratiempos. Ahí es donde el tren gana valor.

Cada vez más viajeros consideran el tren como opción cómoda para moverse entre ciudades en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El desarrollo ferroviario en la costa este —con proyectos como Brightline— permite conectar ciudades importantes sin pasar por el estrés aéreo. Y, para los latinos que planean seguir partidos en distintas ciudades, esto puede marcar una diferencia clave:

Menos tiempo perdido en controles.

Menos tensión a la hora de enfrentar fuerzas de seguridad aeroportuarias.

Mayor previsibilidad.

Experiencia más cómoda en trayectos largos.

No es algo menor en un año en que los aeropuertos están dando mucho que hablar por las complicaciones, filas y demoras. Además, en un evento donde cada hora cuenta, eso pesa.

Cuánto podrías ahorrar durante el Mundial

Uno de los grandes problemas del Mundial será el costo de moverse. Históricamente, en eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar, los precios de transporte se dispararon. Los vuelos llegaron a valer el triple a medida que los partidos avanzan y el campeonato levanta temperatura.

En EE.UU. podría pasar lo mismo: vuelos internos que superen los $300–$500, equipaje con costos adicionales, traslados desde aeropuertos alejados sumando dólares imprevistos en cada trayecto.

En cambio, el tren puede mantenerse más estable en precio, especialmente si se compra con anticipación. Y, para muchos viajeros, esto puede significar ahorros reales de cientos de dólares.

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La experiencia que puede marcar la diferencia

A su vez, más allá del precio, hay un factor que durante el Mundial será decisivo: la experiencia. Viajar en tren demanda más tiempo, claro está: uno necesita más horas, quizá días. Pero puede ser toda una aventura, e inclusive una buena oportunidad para hacer paradas y conocer lugares nuevos.

Además, tiene otras bondades: puedes subir sin largas filas, llevar equipaje sin tantas restricciones, moverte dentro del vagón y llegar a estaciones céntricas. Es una buena opción para aerofóbicos y para quienes prefieren evitar turbulencias climáticas y de las otras.

Frente al caos que suelen generar estos eventos, esto no es menor.

Limitaciones (y por qué igual vale la pena considerarlo)

Todavía hay puntos a tener en cuenta: no todas las ciudades sede del Mundial 2026 están conectadas directamente. Algunos trayectos requieren combinación y el tiempo puede ser mucho mayor que en avión. Pero, incluso con esas limitaciones, el tren puede ser una opción estratégica para ciertos tramos clave, especialmente en la costa este.

Es que el Mundial 2026 no solo cambiará el fútbol en Estados Unidos, también va a transformar la forma en que millones de personas se mueven dentro del país. Y, en ese escenario, el tren aparece como una alternativa que puede pasar de secundaria a protagonista.

No es solo una cuestión de transporte. Es una forma de viajar mejor en medio del evento más caótico —y emocionante— del mundo.

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