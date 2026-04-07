FBI: hombre armado robó banco donde trabajaba su novia en Nueva York

Según el FBI, Vincenzo Randazzo asaltó portando un arma la misma sucursal de un banco en Brooklyn (NYC) donde solía trabajar su novia, donde el personal lo reconoció fácilmente.

El hombre de 59 años acababa de regresar a Brooklyn en febrero tras haber pasado un tiempo trabajando como operador de montacargas en Carolina del Sur, cuando decidió atracar el Empire State Bank, situado en la intersección de 18.ª Av y 70th St. en el barrio Bensonhurst, el pasado 5 de marzo, indicaron las fuentes.

El FBI logró localizarlo y lo detuvo en su domicilio de Bay Ridge el 17 de marzo; en el registro, las autoridades hallaron cuatro armas cortas y más de $2,800 dólares en billetes marcados procedentes del atraco, según los documentos judiciales.

Randazzo, quien se encontraba desempleado y carecía de antecedentes penales, declaró a los investigadores que necesitaba el dinero para pagar el alquiler, señalaron las fuentes. Fue formalmente acusado este miércoles 1 de abril y podría enfrentarse a una pena de hasta 27 años de prisión, con un mínimo obligatorio de siete años, si resulta condenado por haber utilizado un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Randazzo se cubrió el rostro con una mascarilla antes de perpetrar el atraco e intentó ocultar la matrícula de su vehículo de huida. Sin embargo, más allá de esas precauciones, no se esmeró demasiado en borrar sus huellas, comentó Daily News.

Ataviado con una indumentaria bastante distintiva -incluido un chaleco amarillo de construcción- entró en la sucursal, encañonó con un arma a uno de los cajeros y se apoderó de $6,953 dólares en efectivo, sostienen las autoridades federales.

Acto seguido, emprendió la huida a la carrera y subió a su auto -un Kia EV6 negro, modelo 2023, con matrícula de Carolina del Sur- que había dejado estacionado en las inmediaciones. Las autoridades federales afirman que las grabaciones de seguridad muestran a un hombre que coincide plenamente con la descripción física y la vestimenta del sospechoso entrando y saliendo del banco. A pesar de que llevaba el rostro cubierto con la mascarilla, los empleados del banco lograron reconocerlo gracias a las visitas que solía realizar en el pasado para ver a su novia, añadieron las fuentes.

Asimismo, las cámaras captaron imágenes del individuo tras el atraco, ya sin la mascarilla, retirando de la placa trasera de su vehículo el elemento con el que la había ocultado, tal como se recoge en la denuncia. El vehículo estaba registrado a nombre de Randazzo, y agentes del orden lo avistaron cerca de su domicilio en los días posteriores al robo.

Además, el video de vigilancia en el que aparecía con el rostro descubierto coincidía con las fotografías de sus redes sociales, de acuerdo con la denuncia penal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Asaltos bancarios recientes

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. En un caso tragicómico, en julio un hombre que entró a una sede de Capital One Bank en Queens (NYC) y exigió dinero a un cajero salió con un modesto botín de apenas $37 dólares.

En junio un padre y su hijo fallecieron días después de robar un banco en Connecticut y enfrentarse a la policía desde su supuesto escondite en un motel. También ese mes dos ladrones armados robaron dinero en efectivo y un arma a un par de trabajadores de un camión blindado Brinks cuando entregaban billetes en un Bank of America en Queens.

En octubre de 2024 el ladrón de un banco TD Bank en Brooklyn (NYC) fue arrestado con el dinero encima cuando se detuvo a desayunar en un restaurante en el Lower East Side de Manhattan. Un dispositivo de seguimiento oculto en los billetes robados guió a la policía hasta el sospechoso.

En septiembre de 2024 una mujer fue acusada de robar un auto, asaltar un banco y chocar de frente una patrulla cuando intentaba escapar, hiriendo a un policía estatal (NYSP) en Long Island. En 2021 Craig Gernett, supuesto ladrón de bancos con amplios antecedentes penales, fue detenido luego de que NYPD lo buscase por varias semanas como sospechoso de una serie de atracos mientras estaba en libertad condicional.

En un sonado caso en la historia criminal de Nueva York, el 20 de octubre de 1981 dos policías y un operador de un camión Brinks de transporte de dinero murieron baleados durante un robo hecho por los radicales del Ejército Negro de Liberación (BLA) en el condado Rockland.