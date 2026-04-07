Futbolista argentino apagó un incendio en pleno partido en Suiza [Video]

Ezequiel Schelotto, ex jugador de Inter de Italia y Racing, entre otros equipos, protagonizó un singular momento durante la victoria 2-1 de su equipo FC Paradiso, donde también es inversor y vicepresidente, y el FC Bavois por la fecha 25 de la Promotion League, tercera división de Suiza.

El carrilero derecho, de 36 años, fue filmado cuando, en el transcurso del duelo, intervino para erradicar un incendio detrás de uno de los arcos. El Galgo ingresó a la cancha con una manguera de larga extensión para rociar agua en el área donde se estaba propagando el fuego, que se había generado en las redes que separan la cancha de un estacionamiento ubicado a centímetros de distancia.

Inicialmente, una persona intentó terminar con el incendio con una serie de pisadas, pero la intervención de Schelotto fue vital para evitar que la situación escalara a mayores y el compromiso pudiera seguir con normalidad.

🇮🇹 🇨🇭 Se vi chiedete cosa sta combinando oggi Ezequiel Schelotto… beh ecco qua!



FC Paradiso – Bavois, terza serie elvetica.



Si sviluppa un incendio ed è proprio lui a prendere in mano la situazione. Idrante al Galgo e siamo tutti al sicuro. pic.twitter.com/Hm5RzkjIpX — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) April 5, 2026

De hecho, Ezequiel Schelotto registró este episodio a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram en conjunto con SportItalia. La fuente citada resumió la noticia de esta manera: “Ezequiel Schelotto, en modo bombero: apagar un incendio de campo. El ex jugador del Atalanta e Inter, ahora capitán y vicepresidente del Paradiso FC, intervino rápidamente para extinguir las llamas que se extendieron detrás de una puerta durante el desafío ante el FC Bavois en la Tercera División en Suiza”. Schelotto les dejó un comentario: “Aquí estoy”.

Paso por varios equipos

El argentino nacionalizado italiano, que vistió la camiseta de la Azzurra durante cuatro minutos en un amistoso con derrota ante Inglaterra en 2012, tuvo una dilatada trayectoria desde su debut en 2007 con la camiseta de Banfield. Italia lo cobijó como su segunda casa, luego de diversos pasos por Cesena, Atalanta, Catania, Inter de Milan, Parma, Sassuolo y Chievo Verona. También se desempeñó en el Brighton de Inglaterra y el Sporting de Lisboa de Portugal.

En su experiencia por Italia, compartió vestuario con Maxi López en Catania y Chievo Verona. Y ambos volvieron a coincidir desde la función dirigencial porque se unieron como inversores de la entidad suiza.

Sin embargo, el Galgo acusó al ex esposo de Wanda Nara de haberse ido de manera intempestiva del proyecto denominado “Sueño Paradiso”. “Muchos jugadores se quedaron porque existía un proyecto deportivo muy interesante. Llegaron chicos nuevos de otros países, llegaron argentinos, que yo les tomé mucho cariño porque tienen familia, había chicos que estaban por ser papás, gente que tenía situaciones familiares con los padres y todo. Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hay que decir la verdad también. No fue fácil para mí. En un momento muy difícil para mí, familiar y económico, pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, sostuvo en declaraciones al portal Bolavip.

El triunfo del FC Paradiso durante el último fin de semana rompió una racha de siete partidos sin sumar de a tres en la Tercera División y significó el primer triunfo en 2026. La institución vive un momento apremiante porque se ubica anteúltimo sobre 18 equipos con 23 puntos y está en zona de descenso junto al colista Vevey (4 unidades). El dato positivo es que está a solo dos puntos del primer equipo que logra la permanencia (Kreuzlingen, 25) y todavía debe enfrentarlo en las nueve jornadas que restan disputar.

Seguir leyendo:

El Napoli tumba al Milan con gol de Politano y se aferra a la lucha por el Scudetto

Ecuatoriano Gonzalo Plata es vigilado por Flamengo por sus salidas nocturnas en Brasil

El Atlético de Madrid estalla contra el VAR tras el pisotón de Gerard Martín a Thiago Almada