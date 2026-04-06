El Napoli tumba al Milan con gol de Politano y se aferra a la lucha por el Scudetto

En una jornada que amenazaba con sentenciar la Serie A en favor del Inter, el Napoli logró una victoria vital por 1-0 ante el Milan en el Estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, el equipo dirigido por Antonio Conte suma cinco triunfos consecutivos y se mantiene a siete puntos del liderato, dejando claro que defenderá el título hasta las últimas consecuencias en las siete jornadas que restan de campeonato.

El encuentro fue una partida de ajedrez entre dos de los técnicos más reputados del Calcio, Antonio Conte y Massimiliano Allegri, ambos envueltos en rumores sobre el banquillo de la selección italiana.

Durante la primera mitad, el juego se caracterizó por la verticalidad y el orden táctico, con figuras como Luka Modric y Kevin De Bruyne intentando desbrozar el camino para sus respectivos equipos. A pesar de las ocasiones de Pavlovic para los “rossoneros” y la insistencia de McTominay para los locales, el marcador no se movió antes del descanso.

La resolución del duelo llegó en el tramo final gracias a la profundidad de banquillo napolitano. Tras un inicio de segunda parte donde los locales avisaron con remates de Giovane y Olivera, Conte agitó el esquema táctico. El movimiento definitivo se produjo en el minuto 78: Matteo Politano, quien apenas llevaba cinco minutos sobre el césped, aprovechó un despeje defectuoso tras un centro lateral para batir a Maignan con un disparo cruzado y preciso.

El Milan intentó reaccionar dando entrada a Santiago Giménez, quien busca recuperar su ritmo tras una larga lesión, pero se estrelló contra la solidez defensiva de un Nápoles que sigue invicto en casa. Con esta derrota, el conjunto milanista se queda a nueve puntos de la cima, mientras que los “azzurri” mantienen viva la llama del ‘Scudetto’.

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