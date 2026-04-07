Nuevo video desmiente la versión de ICE sobre el tiroteo en Minneapolis

Las autoridades de Minneapolis publicaron un video de las cámaras de seguridad en el que se observa a un agente federal abriendo fuego a un hombre al norte de la ciudad a principios de año.

La publicación del material se produce casi dos meses después de que los oficiales implicados en el tiroteo fueran reprendidos por mentir sobre el hecho.

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron suspendidos de sus funciones por mentir bajo juramento sobre la balacera de Julio César Sosa-Celis. El mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) repitió la versión falsa de los agentes sobre Sosa-Celis y Alfredo Alejandro Aljorna que presuntamente los atacaron con una pala de nieve y un palo de escoba, por lo que se retiraron los cargos federales de agresión contra los dos hombres.

“Mentir bajo juramento es un delito federal grave. La Fiscalía de los Estados Unidos está investigando activamente estas declaraciones falsas”, señaló un comunicado del ICE. “Una vez concluida la investigación, los agentes podrían ser despedidos y enfrentar un posible proceso penal”.

El nuevo video publicado por Minneapolis, grabado por una municipal a media cuadra del sitio del incidente, no aclara los hechos. Se ve a un agente federal derribando a un hombre y forcejeando con él. Debido a la distancia, la calidad de la imagen y la falta de sonido, no se distingue claramente el momento del tiroteo, aunque los funcionarios municipales aseguran que aparece en las imágenes.

En el video se ve a un hombre sosteniendo una pala, pero la lanza a un lado antes de que se acerque el agente federal. La pala permanece todo el tiempo en el suelo durante el encuentro.

La parte importante del video de 9 minutos inicia con un vehículo subiéndose a la acera antes de que el conductor salga y sea perseguido a pie por quien parece un oficial federal. Además, muestra a otras autoridades llegando al sitio luego del tiroteo, informó CBS News.

Minneapolis publicó las imágenes públicamente en su sitio web.

“El vídeo deja meridianamente claro que, al igual que en otras situaciones ocurridas durante la Operación Metro Surge, la versión del gobierno federal sobre lo sucedido simplemente no se corresponde con los hechos”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

En un comunicado, la ciudad agregó: “La ciudad no dispone de información adicional y no hará más comentarios por el momento”.

El abogado de uno de los hombres que recibió disparos expresó que el video recién publicado se está usando tanto en investigaciones estatales como federales.

De acuerdo con The New York Times, “los fiscales no vieron las imágenes… hasta casi tres semanas después de haber presentado cargos contra los dos hombres“.

El 14 de enero, un agente de ICE disparó a Sosa-Celis, proveniente de Venezuela, en la pierna derecha cerca de la intersección de North Sixth Street y North 24th Avenue. La balacera se produjo una semana después de que agentes federales asesinaran a Renee Good en Minneapolis y 10 días antes del asesinato de Alex Pretti a manos de ICE, ambos ciudadanos estadounidenses.

Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, Mary Moriarty, fiscal de distrito del condado de Hennepin, y Drew Evans, superintendente de la Oficina de Investigación Criminal, han demandado al gobierno republicano del presidente Donald Trump por los mencionados tiroteos federales.

La demanda argumenta que el Departamento de Justicia (DOJ) y el DHS han impedido a los investigadores estatales acceder a las pruebas necesarias para investigar los tres tiroteos.

El abogado de Sosa-Celis, Robin Wolpert, manifestó que: “El video es evidencia en investigaciones estatales y federales en curso, por lo que no puedo hacer comentarios”.

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