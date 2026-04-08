Atletas de Irán responden a amenazas de Donald Trump: “El pueblo no es un daño colateral”

Horas antes de que Washington y Teherán acordaran un cese al fuego de dos semanas, Donald Trump había escalado sus amenazas contra Irán con advertencias de destrucción total. La situación no es ajena al mundo del deporte y el exluchador iraní Sardar Pashaei, hoy radicado en Estados Unidos, respondió.

Parshaei envió a Fox News Digital un comunicado rechazando las amenazas de Trump de “aniquilar a toda una civilización” o “devolver a Irán a la Edad de Piedra”, asegurando que el pueblo iraní no es un daño colateral.

“El régimen iraní todavía tiene la oportunidad, y todos los medios necesarios, para dejar de sacrificar a su propio pueblo y poner fin a esta catástrofe de 47 años. Ha tenido muchas oportunidades en el pasado. En su lugar, eligió la represión en el país y el conflicto en el extranjero”, dijo.

“Hoy en día, el régimen está manteniendo efectivamente al pueblo iraní como rehén, poniendo en peligro a los civiles mientras afirman actuar en su interés”, añadió Pashaei.

Por su parte, la escaladora iraní Elnaz Rekabi, que ganó el bronce en el Campeonato Mundial de Escalada IFSC 2021, también rechazó las acciones anunciadas por Trump.

“Como atleta iraní, no puedo permanecer en silencio cuando se utiliza un lenguaje que habla de la destrucción de una nación como si millones de vidas inocentes fueran desechables. Cualquier declaración que sugiera el colapso o la destrucción de Irán sin reconocer el costo humano es profundamente peligrosa”, declaró a Fox News.

“Irán no es solo un régimen. Irán es un pueblo, una historia, una civilización y millones de seres humanos que ya han soportado décadas de represión, miedo y sufrimiento”, complementó Rekabi.

En este sentido, Afsoon Roshanzamir Johnston, luchadora iraní que compitió por los Estados Unidos, ganando una medalla de plata en los campeonatos de lucha libre de 1990 y que luego fue entrenadora del equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dijo que su “corazón está pesado” después de la amenaza de Trump.

Hace cinco semanas, Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva militar contra Irán para detener supuestamente el arsenal nuclear del país persa.

En las últimas horas, Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth amenazaron con destruir gran parte de la infraestructura de Irán y presumieron que, una vez consumado, tardarían décadas en arreglar la nación.



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