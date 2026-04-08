Trump amenaza con aranceles a países que vendan armas a Irán

El presidente Donald Trump informó este jueves que su administración aplicará aranceles del 50 % a las importaciones de cualquier nación que suministre armamento militar a Irán. La medida busca restringir el flujo de equipo bélico hacia el país asiático mientras se desarrollan negociaciones diplomáticas.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE.UU. con efecto inmediato ¡No habrá exclusiones ni exenciones!”, declaró Trump a través de Truth Social.

A Country supplying Military Weapons to Iran will be immediately tariffed, on any and all goods sold to the United States of America, 50%, effective immediately. There will be no exclusions or exemptions! President DJT



(TS: 08 Apr 07:30 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 8, 2026

El reciente anuncio se produce tras la declaración de una tregua temporal para facilitar el diálogo. El líder republicano calificó la situación política interna de Irán como un avance positivo para los intereses estadounidenses, y agregó que el país “ha experimentado un cambio de régimen muy productivo”.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)”, agregó.

Vigilancia satelital de materiales nucleares

Respecto a la seguridad de los materiales nucleares mencionados, el Ejecutivo estadounidense apuntó que estos se mantienen bajo “estricta vigilancia satelital” y que, durante el reciente conflicto, “no se ha tocado nada” de dichos restos.

Trump indicó que las conversaciones se basan en una propuesta de 15 puntos presentada por Washington. Según el mandatario, “muchos de los quince puntos ya han sido acordados”, lo que sitúa la posibilidad de un pacto de paz definitivo en una “etapa muy avanzada”.

“Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones”, subrayó el mandatario, quien vinculó este acercamiento al hecho de haber “cumplido y superado todos los objetivos militares”.

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