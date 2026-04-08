Ni el alto al fuego en Irán frena la presión demócrata por la destitución de Trump

El anuncio del presidente Donald Trump de un alto al fuego con Irán no logró detener la creciente ola de exigencias de los demócratas en el Congreso para que se le someta a un juicio político o se le destituya a través de la Enmienda 25.

Sin embargo, es muy poco probable que se materialice el respaldo republicano necesario para que los esfuerzos tengan éxito, pero los demócratas están desesperados por demostrar a sus electores que están haciendo todo lo que está en su poder para sacar al mandatario republicano de la Casa Blanca.

El representante demócrata por Michigan Shri Thanedar y Jasmine Crockett, demócrata por Texas, enviaron cartas al vicepresidente JD Vance y al gabinete pidiendo la destitución de Trump invocando la 25.ª Enmienda de la Constitución.

Asimismo, el representante John Larson, demócrata por Connecticut, presentó artículos de juicio político contra Trump, que citan la guerra en Irán, entre muchas otras presuntas violaciones.

La representante demócrata por Arizona, Yassamin Ansari, anunció sus planes de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su papel en la guerra.

El presidente anunció el martes en la noche que había acordado un alto al fuego de dos semanas, poco más de una hora antes de la fecha límite que había fijado para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz.

Más temprano, el mandatario estadounidense había amenazado en una publicación en Truth Social con que, si no se cumplía el plazo, “toda una civilización morirá esta noche y jamás volverá. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don’t want that to happen, but it probably will. However, now that we have Complete and Total Regime Change, where different, smarter, and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 7, 2026

La mencionada declaración indignó a los demócratas e incluso a varios republicanos, pero Vance, pese a su reputación de antiintervencionista, apoyó al mandatario expresando lo siguiente: “Tenemos herramientas a nuestra disposición que hasta ahora no hemos decidido utilizar”.

Más de 85 demócratas de la Cámara de Representantes habían solicitado que Trump fuera sometido a juicio político o destituido por la Enmienda 25 hasta el martes en la noche, informó Axios.

Entre ellos se encontraban los integrantes del liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes y legisladores relevantes como la representante por Nueva York y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California.

No obstante, gran parte de ellos eran progresistas, mientras que los demócratas moderados y los distritos electorales indecisos se mantuvieron fieles a la exigencia de una votación sobre los poderes para intervenir en una guerra contra Irán.

Varios demócratas de la Cámara de Representantes dejaron en claro que sus peticiones para la destitución del republicano siguen en pie pese al acuerdo de alto al fuego.

“El hecho de que un presidente anuncie que ha aceptado un alto el fuego de dos semanas momentos antes de amenazar con cometer crímenes de guerra no significa que de repente esté capacitado para gobernar”, manifestó la representante demócrata por Nuevo México, Melanie Stansbury, en una publicación en X.

Just because a President announces he’s agreed to a two week ceasefire moments before he threatened to commit war crimes, does not mean he is suddenly fit to serve. #25thAmendment — Rep. Melanie Stansbury (@Rep_Stansbury) April 7, 2026

Ed Markey, senador demócrata por Massachusetts, dijo: “Me alegra que se haya anunciado un acuerdo de alto el fuego con Irán. Pero… Donald Trump no puede simplemente amenazar con crímenes de guerra con impunidad. El Congreso debe reanudar sus sesiones de inmediato para detener esta guerra y destituir a Donald Trump”.

Dichos esfuerzos eran, desde el inicio, extremadamente improbables, y el alto al fuego no hace sino desmotivarlos todavía más.

Pero, al menos para los republicanos, es una clara señal de hacia dónde podrían dirigirse los demócratas si recuperan una o las dos cámaras del Congreso en noviembre de este año.

“Si el Partido Republicano no mantiene el control de la Cámara de Representantes, se avecina un tercer juicio político“, expresó el excongresista republicano y jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en X.

🚨 If the GOP doesn't hold the House, impeachment 3.0 is coming.



Trump Derangement Syndrome has fully captured the Democrats and it's the only thing holding their party together. https://t.co/nFvCbZBeMB — Mark Meadows (@MarkMeadows) April 7, 2026

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