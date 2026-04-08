Aumento de 2.48% en los planes Medicare Advantage para el 2027 beneficiaría a Puerto Rico

NUEVA YORK – La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) prevé que el incremento del 2.48% en los planes Medicare Advantage (MA) para el 2027 anunciado esta semana por los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) tendría impacto en Puerto Rico, aunque el cálculo es preliminar.

“Todo indica, preliminarmente, que los CMS y el liderato federal, tomaron en consideración la realidad de Puerto Rico y los planteamientos presentados por la industria en el proceso de discusión de las reglas de pago para Medicare 2027”, anticipó MMAPA en declaraciones escritas enviadas a El Diario.

La entidad añadió que, al momento, realizan un análisis actuarial y evalúan en detalle el impacto directo en la isla de la regla final publicada.

“Para poder ofrecer una opinión informada, es necesario completar el análisis actuarial que aún está proceso. Una vez finalicemos el mismo, estaremos compartiendo nuestros hallazgos y lo que estos representan para el sistema de salud en Puerto Rico”, concluyeron desde MMAPA.

En un comunicado el 6 de abril, CMS anunció la publicación del Anuncio de Tarifas para el Año Calendario (CY) 2027 de MA y la Parte D.

De acuerdo con la información, con el anuncio se busca mejorar la precisión de los pagos en ambos programas, al tiempo que se promueve un MA asequible, “sostenible y estable” que actúe como un administrador responsable de los recursos de los contribuyentes.

El informe de prensa especificó que el aumento de 2.48% en las tarifas representa más de $13,000 millones de dólares en pagos adicionales de MA a los planes durante el año calendario 2027.

La agencia argumentó que el aumento previsto se basó en diversos elementos que influyen en los pagos, como las tasas de crecimiento de los costos subyacentes, las Calificaciones por Estrellas de 2026 (Star Ratings) para los pagos de bonificación por calidad de 2027, y las actualizaciones en el ajuste de riesgo.

“Medicare Advantage y la Parte D deben funcionar para las personas que dependen de ellos“, declaró el administrador de los CMS, el Dr. Mehmet Oz.

“Estas actualizaciones mantienen la cobertura a precios asequibles y garantizan que los pacientes obtengan un valor real de sus planes”, anticipó.

Chris Klomp, director de Medicare y asesor principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., resaltó que el Anuncio de Tarifas mejora la precisión de los pagos y fortalece la competencia basada en la calidad y no en las prácticas de codificación, lo que hará que el programa sea más sostenible a largo plazo.

En ese sentido, las políticas contenidas abordan las diferencias en la codificación entre MA y Medicare Original. Desde CMS señalaron, además, que están trabajando en el desarrollo de un sistema de ajuste de riesgos para Medicare Advantage guiado por tres principios: simplicidad para reducir la carga administrativa cotidiana tanto para los planes como para los proveedores; competencia para todos los planes, independientemente de su tamaño o recursos; y pagos que reflejen el riesgo de salud de los beneficiarios y faciliten el uso eficiente de los recursos.

MMAPA estuvo cabildeando en el Congreso federal el mes pasado por paridad tanto para ese programa en Puerto Rico como para Medicaid.

En entrevista con El Diario para esa fecha, representantes de MMAPA mencionaron la carta de comentarios a las reglas de pago para Medicare Advantage en el 2027 que enviaron a CMS en la que alertaron que el problema de reembolsos más bajos del programa en Puerto Rico sigue sin atenderse.

“Seguimos señalando que los puntos de referencia de Medicare Advantage (MA) de P.R. permanecen significativamente por debajo tanto del promedio nacional como el de las Islas Vírgenes de EE.UU. (USVI) —aproximadamente un 41 % por debajo del promedio de los EE. UU. y un 22 % por debajo de los niveles de las USVI—, y dicha brecha continúa ampliándose”, lee parte de la misiva.

El 26 de enero pasado, CMS emitió un “Aviso anticipado de Medicare Advantage y la Parte D para 2027” en el que adelantaron que las políticas que se están considerando para Puerto Rico serían una continuación de las vigentes.

Organizaciones como la mencionada llevan años abogando por equidad en los pagos para los pacientes y proveedores de Medicare Advantage en la isla, donde unos 670,000 adultos mayores se benefician del programa.

Como mínimo, los grupos solicitan una tarifa de referencia o un “benchmark floor” nacional de al menos 0.70 en los pagos de Medicare Advantage en Puerto Rico o equiparar los pagos a los de Islas Vírgenes.

A pesar de que los residentes de P.R. pagan los mismos impuestos por Medicare que los de las demás jurisdicciones, reciben pagos inferiores a los de los estados e Islas Vírgenes porque las tasas de reembolso federales establecidas por CMS son más bajas.

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