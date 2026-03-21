(Entrevista) MMAPA culmina jornada de cabildeo en el Congreso para atajar “abismo fiscal” de Medicaid en Puerto Rico

NUEVA YORK – Miembros de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) culminaron una semana de cabildeo en el Congreso en Washington D.C. para alinear los esfuerzos a favor del reclamo de paridad para el programa Medicaid en Puerto Rico en anticipo al llamado “precipicio fiscal” en el 2027.

Miembros de la organización indicaron a El Diario que, si no se concreta legislación para que Puerto Rico reciba la misma cantidad de fondos que reciben los estados bajo la cobertura de salud; como mínimo, se debe extender un financiamiento mayor al aprobado hace 5 años.

En entrevista el miércoles en plena jornada de reuniones en la Capital federal, la presidenta de MMAPA, Solange De Lahongrais, declaró que la intención es “presentar el caso de Puerto Rico a tiempo y no esperar a que la fecha esté cercana para entonces comenzar con esas gestiones”.

La encargada de MMAPA afirmó que aprobar una subvención en bloque igual o menor a la del 2022 no es suficiente para atender las necesidades de los médico indigentes en la isla y retribuir adecuadamente a proveedores de salud y hospitales.

“No es sostenible, porque si volvemos a un FMAP (Porcentaje Federal de Asistencia Médica), que es el estatuario del 50%, la mitad de los beneficiarios quedarían fuera del programa. ¿Tiene Puerto Rico la capacidad económica para atender ese costo o diferencia?, no. No da para poder seguir absorbiendo el gasto de los beneficios que se añadieron, el pago a los proveedores que se aumentó; la contestación es que no es sostenible”, aseguró De Lahongrais.

La meta es la paridad

De Lahongrais insistió en que la meta debe ser la paridad en fondos federales para Puerto Rico.

“Nosotros queremos que los puertorriqueños se queden en Puerto Rico recibiendo los servicios de salud que se merecen y la calidad que se merecen. Siempre que pongas un modelo en el que haya un tope va haber limitaciones en pagarle a los proveedores, aumentos a hospitales. Todo es una cadena. Después terminamos con problemas de acceso. Migran los beneficiarios buscando servicios fuera de Puerto Rico, pero también tienes a los proveedores buscando mejores salarios, mejores condiciones de vida, así que todo es circular. El gasto que no se ve en Puerto Rico se va a ver en otra jurisdicción. Nosotros queremos que nuestra población se quede en Puerto Rico”, expuso.

El “abismo fiscal” de Medicaid en Puerto Rico

Las tasas del FMAP tienen un mínimo legal del 50 % y un máximo del 83 %.

En Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, el programa Medicaid opera bajo una estructura diferente.

Contrario a los 50 estados y el Distrito de Columbia (D.C.), el FMAP se aplica hasta que se alcanza el tope anual de fondos federales. A esto se le conoce como el techo de Medicaid. Como resultado de la aprobación en el Congreso de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 (Ley Pública 117-328), el FMAP de Puerto Rico se incrementó al 76 % para el periodo entre el 29 de diciembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2027, o sea por cinco años.

Para el 2027, los pacientes de Medicaid en la isla quedarían desprovistos de financiamiento para atención médica bajo el programa si el Congreso no actúa, lo que se le ha llamado “abismo” o “precipicio” fiscal.

Según datos de Medicaid.gov, para enero de 2026, 1.3 millones de puertorriqueños en la isla estaban suscritos a Medicaid y CHIP (Programa de Seguro Médico Infantil). Lo anterior equivale a, prácticamente, la mitad de la población en el archipiélago.

Mientras que Medicaid aplica a familias de bajos ingresos, adultos y personas con discapacidades, CHIP cubre a niños de familias cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para Medicaid, pero demasiado bajos para costear un seguro privado.

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) opera ambos programas a través del Plan Vital.

Lenys Alcoreza, presidenta del comité de Medicaid de MMAPA, coincidió en la necesidad de lograr la paridad para evitar un efecto en cadena que podría traducirse en mayor migración de boricuas a los estados en busca de los servicios médicos que necesitan y merecen bajo Medicaid.

“Más que decir que necesitamos más dinero…yo creo que un logro increíble sería que haya paridad con los programas de Medicaid en los estados. En la forma en que está ahora no es sostenible por la cantidad de personas que dependen en programas de Medicaid y Medicare en Puerto Rico, la edad de la población de nosotros, las necesidades crónicas que hay…El sistema de salud en Puerto Rico está aguantándose yo creo que en una soga”, describió.

“Si esto vuelve al 50% en el 2027, no es que va a haber un ahorro de fondos que va al sistema de Puerto Rico; es cómo el costo de salud va a cambiar ciudades en EE.UU., porque lo que anticipamos es que va a haber una nueva migración de puertorriqueños a ciudades acá a buscar ese cuidado de salud. O sea que no es un ahorro, es un abismo”, argumentó.

Reuniones de MMAPA con personal del Congreso

Las integrantes de MMAPA, que también participaron de la conferencia ejecutiva de Medicaid Health Plans of America (MHPA), resaltaron que las reuniones con personal del Congreso buscaban educar sobre la realidad de Medicaid en Puerto Rico para de esta forma allanar el camino para la aplicación equitativa del programa.

“Hay muchísimos congresistas que conocen del asunto, pero hay nuevos congresistas, nuevo personal, y queremos nuevamente poner adelante el tema de Puerto Rico. La última asignación duró cinco años. Quiero decir que hay miembros nuevos, personas que no conocen en efecto cómo funciona la asignación de fondos para Puerto Rico, y aprovechamos esas reuniones. Estuvimos con Jonathan Kupperman, el staffer del Comité de Energía y Comercio (de la Cámara de Representantes), que es ante el que a su momento se presentará el caso de la aprobación de fondos para Puerto Rico. Estuvimos visitando a Gabriela Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA (oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico). Estuvimos también en la oficina de la representante Melanie Stansbury, de Nuevo México. Ella en otras ocasiones ha apoyado gestiones de MMAPA, así que la consideramos una amiga de Puerto Rico. Estuvimos con su ‘staffer’ que se llama Kimberly Espinoza. También estuvimos reuniéndonos con Pablo José Hernández como comisionado residente”, enumeró la presidenta de MMAPA.

Alcoreza consideró positivos los resultados de las conservaciones.

“En el caso de la reunión con Jonathan fue hablarle de Puerto Rico, de lo que hemos hecho, presentarle reportes que el secretario de Salud (Víctor Ramos) envió al Congreso en octubre, en los que se destacan todas las medidas de integridad que fueron pedidas a Puerto Rico y como todas las hemos cumplido. Era más presentarnos como organización y darles nuevamente una mirada general. Quedamos muy impresionadas de cuánto él ya sabía de Puerto Rico. Nosotros fuimos con una agenda de educar de cero, y ya él estaba bastante informado sobre la situación, el abismo fiscal, los retos que tenemos como país. Yo salí muy positiva de la reunión”, reveló la entrevistada.

Para De Lahongrais, el hecho de que se tenga que debatir el precipicio fiscal de Medicaid cada cierto tiempo complica la discusión sobre el caso de Puerto Rico porque el tema corre el riesgo de quedar descartado hasta que se acerca la fecha de caducidad de los fondos.

“El hecho de que el caso de (Medicaid en) Puerto Rico recurrentemente requiera de una aprobación del Congreso va a representar un problema en el sentido de que no es nuevo, es de años. La última discusión formal fue hace cinco años. Tú tienes un Congreso distinto. Tienes representantes que, en efecto, no conocen cómo funciona la asignación de fondos para Puerto Rico; muchos que sí y que lo tienen presente, y que han sido amigos de Puerto Rico en los procesos de abogacía, pero estamos empezando con el proceso de educar porque ha habido cambios y hay mucho personal nuevo”, alertó.

De Lahongrais explicó que, para cambiar la manera en que se calculan los fondos para hacerlos equitativos, “el Congreso tendría que actuar para cambiar la manera en que se asignan los fondos para Puerto Rico, y entonces convertirlo en un modelo per cápita en el que los fondos no son limitados, sino que se ajustan de acuerdo a la población y la necesidad de servicios que tiene esa población”.

La paridad de Medicaid para Puerto Rico se lograría a través de legislación que elimine el tope federal de fondos y equipare el nivel de reembolso (FMAP) con el de los estados.

Por ejemplo, el Congreso podría modificar la Ley del Seguro Social para eliminar las limitaciones de financiamiento de la Sección 1108 y aumentar el FMAP de Puerto Rico.

“Yo pienso que en la forma en que estamos exponiendo es que va a ser un problema de costos si esto no se arregla, creo que esa es la manera en que estamos teniendo más atención. Creo que el senador de Florida, Rick Scott, lo ha hablado muchísimo, porque la última (gran) migración de puertorriqueños fue a ese estado. Así que yo pienso que tenemos que continuar con el mensaje en el Congreso, pero enseñar lo que ha pasado en los últimos años y cómo ese costo se ha añadido a los estados es una declaración. Queremos que el puertorriqueño se quede en la isla y que tenga lo que necesita”, reiteró Alcoreza.

Elecciones de medio término y fondos Medicaid en Puerto Rico

Los esfuerzos, según las activistas, resultan más pertinentes ante la cercanía de las elecciones de medio término pautadas para el 3 de noviembre en las que se decidirá la composición del Congreso.

“El hecho de que próximamente van a haber unas elecciones en las que, otra vez, puede ser que entren nuevos jugadores, y Puerto Rico siempre tienen que estar trayendo el caso. Siempre lo tenemos que estar trabajando, porque, precisamente, la fórmula no permite que sea de una manera automática, y se requiere de esa acción del Congreso que va a requerir trabajo como el que hacemos nosotros y otros grupos para empezar nuevamente a traerles la información básica y, poco a poco, ir preparando el mejor caso para Puerto Rico, y que, cuando se vaya a atender la especificidad de lo que se necesita, que ya tengan la información general de cómo es que funciona y los costos para que puedan atender la situación de manera adecuada”, señaló De Lahongrais.

La ejecutiva añadió que otra parte central del cabildeo de MMAPA en el Congreso se enfoca en el avance de Puerto Rico en cuanto a medidas de integridad en la administración de fondos Medicaid, antes mencionadas por su colega.

“En el Congreso ahora mismo hay muchas discusiones relacionadas con el programa de Medicaid al nivel del tema de integridad, que es en uno de los asuntos en los que Puerto Rico tiene que presentar cada cierto tiempo informes sobre las medidas que se impusieron hace cinco años como parte de la última asignación de fondos y hay unos reportes positivos en los que Puerto Rico está en cumplimiento. Aprovechamos la oportunidad que ese tema se está discutiendo para traer que, en el caso de Puerto Rico, los asuntos de integridad sí se han atendido exitosamente, así que entendemos que hay temas ahora mismo ocurriendo en el Congreso que son prioritarios y podemos insertarnos”, destacó.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) supervisa el programa en Puerto Rico con un enfoque en elegibilidad y control de fraude.

Las entrevistadas también se refirieron al “Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud”, creado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, mediante la Orden Ejecutiva 2026-006.

MMAPA es una de las entidades que forma parte del “task force” que al momento recopila información sobre Medicaid en la isla para suministrarla a las autoridades federales.

“En estos momentos estamos recopilando información para hacer un primer informe de estudios demográficos con data más reciente sobre costos. De ahí, obviamente, se tiene que preparar el caso con las necesidades específicas. Alinear el mensaje y que todos los sectores en sus diferentes grupos que los representan llevemos el mismo mensaje ante los congresistas. Así que los trabajos acaban de comenzar. Tuvimos una primera reunión. Cada uno de los grupos está recopilando datos más recientes sobre sus gastos. Por ejemplo, los hospitales. Nosotros hemos suministrado datos demográficos de estudios que hemos hecho”, adelantó la presidenta de MMAPA.

La primera reunión del grupo fue el 9 de febrero.

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