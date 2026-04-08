Burger king contratará a 60,000 trabajadores en todo EE.UU.

En medio de un mercado laboral cambiante y con presiones económicas sobre los hogares, Burger King anunció una masiva jornada de contratación en Estados Unidos con la que busca incorporar a miles de nuevos empleados en todo el país.

La cadena de comida rápida planea sumar 60,000 trabajadores en sus casi 6,500 restaurantes distribuidos en territorio estadounidense.

Las vacantes abarcan desde puestos de nivel inicial, como cajeros, hasta cargos de supervisión y gerencia, en lo que la empresa describe como parte de un periodo de transformación ligado a su estrategia ‘Reclaim the Flame’, un plan multimillonario para fortalecer la marca.

El presidente de Burger King, Tom Curtis, señaló que la compañía está experimentando un repunte en su actividad tras modernizar sus locales y realizar ajustes en su menú, incluido su icónico Whopper.

Según explicó, este crecimiento ha generado una mayor demanda de personal para atender la operación diaria.

El anuncio se produce en un contexto económico complicado.

En marzo de 2026, el mercado laboral estadounidense sumó 178,000 nuevos empleos, una cifra positiva que, sin embargo, contrasta con la pérdida de 130,000 puestos registrada en febrero.

Este comportamiento refleja un entorno de crecimiento económico con señales de inestabilidad, en el que muchos trabajadores enfrentan el aumento en el costo de vida, incluyendo gasolina cercana a $4 por galón y salarios que no han crecido al mismo ritmo.

Como parte de su estrategia de reclutamiento, la empresa también promueve oportunidades de crecimiento interno, destacando casos de empleados que han ascendido dentro de la organización hasta convertirse en propietarios de franquicias.

Con esta iniciativa, Burger King busca atraer tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes necesitan ingresos adicionales en el corto plazo.

Las solicitudes ya están abiertas a través de su portal oficial de empleo, en un esfuerzo por cubrir rápidamente las posiciones y responder al incremento en la demanda dentro de sus restaurantes.

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