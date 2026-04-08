Complejo American Dream será sede de fan fest del Mundial 2026 en Nueva Jersey



El megacomplejo de entretenimiento American Dream, ubicado en New Jersey, se prepara para ser el epicentro de la pasión futbolística este verano con el lanzamiento del Dream Fan Fest. Esta celebración de 39 días está diseñada para sincronizarse perfectamente con los encuentros que se disputarán en el MetLife Stadium, ofreciendo a los aficionados una experiencia inmersiva que incluye fiestas diarias, actuaciones en directo, conciertos y activaciones de marcas.

Incluso para aquellos que no posean entradas para los partidos, el complejo habilitará espacios para vivir la emoción del torneo en pantallas gigantes. La oferta temática de American Dream va más allá de los eventos puntuales, consolidándose como un destino de peregrinación para los amantes del fútbol mundial.

Además, se espera la próxima apertura de la Experiencia Messi. Como preámbulo al torneo, los días 3 y 4 de junio, el complejo recibirá la gira oficial de Coca-Cola por la Copa Mundial de la FIFA en The Rink, reforzando su posición como centro neurálgico del entretenimiento deportivo.

De forma complementaria, el estado de Nueva Jersey se llenará de cultura y gastronomía con los festivales pop-up Goya Presents Flag Cities 2026. Estos eventos recorrerán cinco ubicaciones clave, como Jersey City y Newark, ofreciendo música en vivo y comida internacional en fechas estratégicas de junio.

Esta red de festivales culminará su recorrido en East Rutherford, justo a tiempo para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, que tendrá como broche de oro la gran final del mundo el próximo 19 de julio.

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