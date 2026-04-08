“I swear”, la película basada en hechos reales que es candidata a los Premios Oscar 2027 sin estrenarse en los cines estadounidenses

Una de las películas que está causando un impacto inmediato es “I swear”, una producción que ya se está considerando como una destacada candidata a ser galardonada como “Mejor Interpretación del Año” en los Premios Oscar 2027, aunque todavía faltan poco más de 11 meses para que se lleve a cabo la ceremonia y lo más llamativo es que todavía no está disponible en las salas de cine.

“I swear”, que en su traducción al español sería “Incontroable”, será estrenada este 10 de abril en los cines de España, mientras que en Estados Unidos, su primera función será el 24 de abril. No obstante, desde marzo está disponible en la plataforma de Netflix Reino Unido.

Sinopsis de “I swear”

Basada en una extraordinaria historia real, narra el viaje de superación de John Davidson aprendiendo a convivir con el síndrome de Tourette.

John se enfrentará con valor y humor a los prejuicios, al rechazo y a sus propios miedos, descubriendo que la valentía y la humanidad pueden ser más fuertes que cualquier obstáculo. La trama tiene lugar en la década de 1980 en el Reino Unido.

¿Quién le da vida a John Davidson?

El encargado de interpretar a aquel joven lleno de superación es el actor Robert Aramayo, quien fue reconocido internacionalmente tras su participación en “Game of Thrones” y también pertenece al reparto de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”.

Aramayo consigue una interpretación que toca las emociones de las personas e impulsa la empatía con sus acciones como John Davidson, sin dejar a un lado el humor.

De hecho, al igual que la producción, el actor británico podría estar entre los candidatos a “Mejor Actor del Año“.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico hereditario caracterizado por la presencia de múltiples tics motores y vocales involuntarios. Que además son vertiginosos y repetitivos.

Comienza generalmente en la infancia y los síntomas pueden fluctuar en intensidad, persistiendo a menudo durante la vida adulta.

¿Cuándo se conocerán los nominados a la gala 2027 de los Premios Oscar?

La gala de 2027 será efectuada el 14 de marzo del próximo año en el Dolby Theatre de Los Ángeles, fecha en la que se celebrará la edición número 99 de este evento.

La lista de producciones, productores, actores y actrices que aspirarán a la estatuilla dorada será publicada el 21 de enero, lo que quiere decir que en esa fecha se confirmará cuántas nominaciones puede recibir “I swear”, la película que está sacando risas, reflexión y lágrimas.

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