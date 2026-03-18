Premios Oscar 2026: la ceremonia tuvo un 9% menos de espectadores

El pasado 15 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la edición 98 de los Premios Oscar y ahora se han revelado las cifras que obtuvieron con su transmisión en vivo. La ceremonia, que estuvo nuevamente conducida por Conan O’Brien, registró un 9%. de espectadores menos frente a la del 2025.

Según datos compartidos por “Variety”, la premiación alcanzó los 17.86 millones de espectadores en ABC y Hulu. Esta cifra, la convierte en la transmisión de los Oscar menos vista desde 2022. Además de ser la menos vista en los últimos cuatro años, también se ha marcado una baja del 9% sobre los 19.7 millones de espectadores que alcanzaron en la edición del año pasado.

El medio especializado en cine también hace una comparación con la baja de espectadores que sufrieron otras transmisiones durante esta temporada de premios. Según datos, los espectadores de los Globos de Oro bajaron un 6% y los Grammy un 6%.

¿Cambiarán algo para los Oscar del 2027?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará en un par de años la edición 100 de los Premios Oscar, la cual deben estar pensando desde ya. Pero antes habrá que pasar por el 2027 y la edición 99.

Durante los últimos años, la Academia ha estado haciendo cambios para hacer la transmisión en vivo de la premiación más atractiva. Han probado no tener presentador, rebajar el número de presentaciones musicales y más, pero para futuras ediciones parecen querer seguir apostando por el comediante Conan O’Brien como presentador.

En una entrevista que Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Television, dio a “Variety” el lunes 16 de marzo, dijo que estaban conformes con el trabajo de O’Brien y que, si él lo quiere, seguirá estando al frente del programa.

Para esta edición, O’Brien preparó un monólogo de apertura en el que incluyó un fragmento en español, dirigido a la comunidad latina que ve la ceremonia. “Han sido tiempos muy caóticos. En momentos como este es que yo creo que los Oscar son importantes; cada película que nosotros nombraremos es el producto del trabajo de miles de personas que hablan diferentes lenguas. Vamos a celebrar esta noche”, dijo.

Además, la Academia parece estar preparando otras nuevas categorías para agregar a la premiación. En este 2026, por ejemplo, se agregó el reconocimiento a Mejor Dirección de Casting, el cual fue ganado en esta oportunidad por Cassandra Kulukundis, quien fue la directora de casting de “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson.

También han confirmado que para la edición del 2027 se va a incorporar la categoría Mejor Diseño de Especialistas, con la que se quiere reconocer el diseño y la coordinación de las escenas de acción.

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