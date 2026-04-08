Confirman las fechas para los Premios Oscar 2027 y 2028

La agenda del cine tiene una nueva novedad tras el anuncio reciente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que confirmó cuándo se celebrarán las ediciones de los Premios Oscar 2027 y 2028. Su decisión aporta claridad a los estudios y plataformas que ya ajustan estrenos con la mirada puesta en la temporada de reconocimientos.

Dos ceremonias que marcarán un cierre de etapa

La institución fijó el domingo 14 de marzo de 2027 para la 99ª entrega, mientras que la edición que celebrará los cien años de historia de estos reconocimientos llegará el domingo 5 de marzo de 2028. Ambas noches mantendrán como escenario el icónico Dolby Theatre y estarán disponibles en más de 200 territorios, como ya es tradición.

Esas dos fechas servirán como despedida para varias etapas importantes. Serán las últimas ceremonias emitidas en Estados Unidos por ABC, aliado histórico de la transmisión, antes de que el relevo pase a YouTube desde 2029. También marcarán la despedida del Dolby como sede principal, ya que la ceremonia se trasladará al Peacock Theater hasta, al menos, 2039.

Un contexto de cifras desafiantes

El anuncio llega en un momento en el que las métricas de audiencia siguen en observación constante. La emisión de 2026 reunió 17,86 millones de espectadores entre la señal lineal de ABC y Hulu, cifra que representó un descenso del 9% respecto a los 19,7 millones del año anterior.

Ese comportamiento la ubicó como la edición menos vista desde 2022, dato que ha despertado preguntas dentro y fuera de la industria sobre la relación actual del público con la ceremonia.

En ese escenario, los próximos dos años se perfilan como un punto de inflexión y proyección para lo que sigue luego.

El centenario promete una celebración simbólica y, a la vez, marca un cambio profundo en la forma de llegar a las audiencias a través de nuevas plataformas. La Academia parece estar preparada para explorar ese camino, mientras ajusta su estrategia para reconectar con los fieles espectadores de siempre.

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