La Academia trasladará los Premios Oscar al Teatro Peacock en 2029

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha comenzado a difundir algunos de los cambios que harán a partir de la entrega 101 de los Premios Oscar, la cual se realizará en 2029. Recientemente, anunciaron que ahora la premiación se llevará a cabo en el Teatro Peacock, ubicado en Downtown.

Por el momento, la ceremonia se realizará en el Peacok durante una década, lo que quiere decir que la Academia dejará Hollywood durante una temporada, pues en los últimos años la ceremonia de premiación se había realizado en Teatro Dolby desde el 2002.

Aunque no es Hollywood, Downtown también es una zona conocida en Los Ángeles por su relación con el entretenimiento. En la zona hay varios recintos culturales importantes, desde salas de conciertos, teatros, librerías y más.

El cambio de locación se hará el mismo año en que la premiación comenzará a ser transmitida a través de YouTube, dejando a un lado el acuerdo que tuvieron por años con la cadena ABC. Este cambio hará que la entrega de los Premios Oscar pueda ser vista de forma gratuita desde todas partes del mundo.

¿Qué implica el cambio al Teatro Peacock?

Además de romper con una tradición de décadas, este cambio de locación de los Premios Oscar también responde a un cambio que quiere hacer la Academia tras pasar por la edición 100.

Su llegada al Teatro Peacok también trae consigo un acuerdo hecho con AEG, una compañía que gestiona diversos recintos, equipos deportivos y empresas de entretenimiento, incluyendo el recinto que ahora será sede de los Oscar.

En un comunicado difundido por “Variety”, y firmado por Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, dice: “Estamos encantados de asociarnos con una potencia mundial como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de espacios para espectáculos en vivo tecnológicamente avanzados es inigualable. Para la 101.ª edición de los Óscar y en adelante, la Academia espera colaborar estrechamente con AEG para hacer de LA Live el escenario perfecto para nuestra celebración mundial del cine, tanto para el público presente en las salas como para los cinéfilos de todo el mundo”.

En el acuerdo se incluye el compromiso de la compañía por hacer cambios en el teatro, los cuales ayuden a que cada nueva edición sea una experiencia atractiva para los asistentes, y más aún, para los espectadores que siguen la ceremonia desde casa.

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