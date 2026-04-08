Inteligencia Artificial afectará a más de la mitad de los trabajos en los siguientes tres años

La inteligencia artificial está transformando rápidamente el mundo laboral, y su impacto será mucho más amplio de lo que muchos imaginan. Sin embargo, expertos advierten que no necesariamente implicará la desaparición masiva de empleos, sino una profunda evolución en la forma de trabajar.

Un análisis del Boston Consulting Group estima que entre el 50% y el 55% de los empleos en Estados Unidos cambiarán significativamente en los próximos tres años.

Esto no significa que esos puestos desaparecerán, sino que las tareas y responsabilidades dentro de ellos serán distintas.

Matthew Kropp, director gerente y socio senior de la firma, explicó el alcance de este cambio: “Lo que las personas hacen en esos trabajos será diferente, incluso si el empleo sigue existiendo”.

Empleos que podrían desaparecer

A pesar de esta transformación, algunos trabajos sí podrían verse reemplazados.

El estudio proyecta que entre el 10% y el 15% de los empleos en Estados Unidos podrían ser sustituidos por inteligencia artificial en los próximos cinco años.

Kropp advirtió sobre el riesgo de reaccionar de forma impulsiva ante estos cambios: “Hay casi una reacción automática: recortar empleos y hacer despidos. Es indiscriminado, y eso es perjudicial para la sociedad porque necesitamos que la gente tenga trabajo, pero también es perjudicial para las propias empresas”.

La clave estará en la capacitación

Frente a este escenario, los expertos recomiendan que las empresas apuesten por la capacitación y reconversión laboral en lugar de reemplazar a los trabajadores.

“Sí, algunos desaparecerán, pero muchos trabajos implicarán volver a capacitar a las personas para que trabajen de otra manera, y eso requiere esfuerzo”, señaló Kropp.

El análisis evaluó las tareas de 1,500 ocupaciones utilizando datos laborales del gobierno para identificar cuáles podrían ser automatizadas y cuáles reforzadas por la inteligencia artificial.

Sectores que crecerán y otros que caerán

En algunos casos, la inteligencia artificial podría incluso impulsar la demanda de ciertos empleos.

Un ejemplo claro es la ingeniería de software, donde existe una gran cantidad de proyectos pendientes debido a costos elevados.

“En algunos casos, el resultado será que la demanda de un trabajo aumentará a medida que el costo disminuya”, explicó Kropp.

Por el contrario, otros sectores podrían reducir su tamaño.

Los empleos en centros de atención telefónica son particularmente vulnerables, ya que la inteligencia artificial puede manejar consultas rutinarias sin generar un aumento proporcional en la demanda.

Trabajos menos afectados

No todos los empleos enfrentarán cambios drásticos. Aquellos que requieren presencia física o habilidades interpersonales, como plomeros o terapeutas, probablemente se mantendrán más estables frente al avance de la tecnología.

Además, como ha ocurrido en otras revoluciones tecnológicas, se espera que surjan nuevas profesiones, aunque todavía no está claro cuáles serán.

Kropp lo resume con una reflexión: “Cuando surgieron las redes sociales, ¿alguien imaginaba que ‘influencer’ sería una profesión?”.

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