Isaac del Toro se retira de Itzulia en Vuelta al País Vasco tras fuerte caída

El ciclista mexicano Isaac del Toro se retiró de Itzulia en la Vuelta al País Vasco luego de sufrir una dura caída cuando estaba a 81 kilómetros de la meta de la etapa.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

Con el costado derecho lastimado, el ciclista mexicano de 22 años de edad se subió de nuevo a la bici tratando de unirse al pelotón.

Aunque poco después optó por el abandono tras ser atendido por su director, el basauritarra Joxen Fernández Matxín, un hombre que vivió el infortunio de su discípulo en su localidad natal.

Esto representa una baja importante para el UAE, equipo de Isaac del Toro, que se queda sin líder y es duda para la Amstel Gold Race y la Flecha Valona. En la Lieja-Bastoña-Lieja se espera que sea el gregario de Tadej Pogacar. Ahora su futuro inmediato queda en el aire.

Este jueves la cuarta etapa tendrá un recorrido de 167,2 km y saldrá y llegará en Galdakao. Jornada de sube y baja constante entre 7 puertos y valles, sin respiro. Además el final espera con un repecho de hasta el 13 por ciento.

🤕 La muy preocupante imagen de Del Toro que marca lo que llevamos de etapa



🐂 El mexicano, obligado a abandonar tras una caída que le dejó prácticamente sin poder mantenerse en pie#itzulia2026 pic.twitter.com/RmXxboRdFk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 8, 2026

Igor Arrieta no pudo ante Axel Laurance en la etapa Itzulia

El francés Axel Laurance (Ineos) impidió el sueño de gloria al español Igor Arrieta (UAE) al imponerse en la tercera etapa de la Itzulia disputada con salida y llegada en Basauri, de 152,8 kilómetros de recorrido,

Lo intentó Arrieta, atacando en plena subida, pero el navarro no aguantó el último arreón de Laurance, quien terminó por firmar la novena victoria de su palmarés y la cuarta de la temporada.

Hizo un tiempo de 3h38:32, a una media de 41,9 km/hora. A 2 segundos cruzó Arrieta, y tercero el eritreo del Movistar Natnael Tesfatsion.

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