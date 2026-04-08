J.D. Vance participará en las próximas negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará a Islamabad, Pakistán, para encabezar las conversaciones directas con el Gobierno de Irán, que están previstas a iniciar el próximo viernes 10 de abril.

La información se dio a conocer por fuentes gubernamentales citadas por CNN, quienes afirmaron que será la primera vez que el vicepresidente se involucre personalmente en el diálogo diplomático con Teherán, sumándose a la delegación integrada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ambos protagonizaron este año varias rondas de diálogo con Irán, siendo la última el pasado 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel iniciaran los ataques en Irán.

La eventual llegada de Vance a la capital pakistaní se produciría desde Hungría, país que visita actualmente.

Tregua temporal en el estrecho de Ormuz y mediación

El posible acercamiento de Vance a las negociaciones se produce tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un alto el fuego bilateral, cuando decidió posponer dos semanas el plazo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

En tal sentido, Trump suspendió los ataques previstos contra infraestructuras iraníes tras la mediación de Pakistán, exigiendo una “apertura completa, inmediata y segura” de la vía horas antes de que venciera el plazo dado al país persa.

Entretanto, Irán puso sobre la mesa un plan de diez puntos que la administración estadounidense considera un avance positivo. El documento contempla el cese de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, la coordinación del paso por el estrecho de Ormuz con el Ejército iraní y el retiro de las fuerzas militares estadounidenses de la región.

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