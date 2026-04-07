Irán anuncia negociaciones de paz con EE.UU. en Pakistán a partir del 10 de abril

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes el cese el fuego bilateral con Estados Unidos e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

La instancia iraní también aseguró haber propuesto un plan de 10 puntos a Estados Unidos que estipula un protocolo de seguridad para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el control de este punto clave.

Otras dos semanas a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, que decidió aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar si Teherán no reabría el estrecho.

Trump aseguró en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a la apertura completa, inmediata y segura de Ormuz.

El republicano aseguró que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

Trump había dado hasta este martes a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo. Eso ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, escribió Trump.

“¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”, añade el texto.

Trump insistió en los 10 puntos de Irán

Volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que “que constituye una base viable sobre la cual negociar”.

Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.

“Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump.

El mandatario republicano consideró que este “perdurable problema” entre Washington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”.

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