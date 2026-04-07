Saúl ‘Canelo’ Álvarez ingresa a estudiar en la Universidad de San Diego: “Nunca es tarde para empezar”

En la élite del boxeo y con 35 años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció que comenzará sus estudios universitarios en la Universidad de San Diego, en California.

A través de sus stories en Instagram, el boxeador publicó un par de fotos en las que muestra su aparente ingreso en la Universidad de San Diego. “Nunca es tarde para empezar, primer día de escuela”, escribió.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

En las imágenes se ve a ‘Canelo’ sentado en un comedor sosteniendo una pizarra diminuta rellena con tizas de colores.

La información escrita muestra que su profesor se llama Bryan, que su hobby preferido es el golf y que la carrera a cursar está relacionada con la administración de empresas. Así se lee en el objetivo de desarrollo: “Ser un hombre de negocios”.

En otra fotografía se ve al pugilista subido en un atril señalando el logotipo de la Universidad de San Diego en California. También se vio a ‘Canelo’ en un video recopilatorio de imágenes del primer día del boxeador en la Universidad de San Diego y compartiendo con las autoridades.

"NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR, PRIMER DÍA EN LA ESCUELA"



El Canelo Álvarez presume su primer día en la Universidad de San Diego pic.twitter.com/XB2ub8FqZx — Indie 505 (@Indie5051) April 7, 2026

El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez @canelo, comenzó una nueva etapa de su vida al iniciar estudios universitarios.



En sus redes sociales se observa a Canelo presumiendo de su primer día en la Universidad de San Diego, donde compartió un saludo con autoridades de la Casa… pic.twitter.com/NF62xrAPpv — NotiFight (@NotiFight) April 7, 2026

‘Canelo’ Álvarez y su faceta de empresario

Saúl Álvarez ha construido un portafolio de negocios. Entre sus principales proyectos se encuentra su promotora, Canelo Promotions. También tiene inversiones en el sector energético y comercial.

‘Canelo’ ha incursionado con cadenas de gasolineras y tiendas de conveniencia, mientras que en la industria de bebidas ha desarrollado marcas propias enfocadas en el mercado mexicano y estadounidense.

Asimismo, ha fortalecido su marca personal con líneas de ropa, equipo deportivo y proyectos tecnológicos.

En paralelo, el peleador mexicano sigue con su carrera en el cuadrilátero. Tras caer con Terence Crawford en 2025, peleará el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, contra Christian Mbilli, campeón absoluto supermediano del CMB.

Actualmente se recupera de lesión en el codo izquierdo que le obligó a someterse a un procedimiento artroscópico el pasado 23 de octubre de 2025.



Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez se cuela entre Cristiano y Messi en el podio de los deportistas mejor pagados del mundo

· Netflix anuncia documental sobre la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en 2026

· Canelo Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita