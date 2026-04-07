Informe revela estrategia para presionar a migrantes no blancos a salir de EE.UU.

Un reportaje de The New York Times revela cómo el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha impulsado una estrategia migratoria orientada a ampliar las deportaciones y endurecer las condiciones de vida de migrantes, en su mayoría no blancos, como parte de la política del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según el medio, Miller —considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria— presionó desde 2025 para que las autoridades no limitaran las detenciones a criminales, como había prometido Trump durante la campaña, sino que actuaran contra cualquier persona en situación irregular.

Durante una reunión en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el funcionario habría dicho que los agentes debían “no limitarse a criminales peligrosos” y podían detener a personas con el “nivel más bajo de sospecha razonable”, incluso mediante arrestos sin orden judicial, de acuerdo con testimonios citados por el diario.

Ese enfoque derivó en operativos intensificados en ciudades gobernadas por demócratas y en acciones que el reportaje describe como “militarizadas”. En ese contexto, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron durante protestas en Minneapolis, lo que aumentó la presión sobre la política migratoria.

Tras estos hechos, destaca The New York Times, Miller moderó su postura y admitió que las autoridades migratorias “podrían haber cometido un error”, en un inusual reconocimiento dentro de la administración.

Aunque el gobierno ha reducido la presencia de agentes federales en las calles y la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó el cargo, el informe señala que Miller mantiene su influencia y ha optado por ajustar la estrategia para reducir el costo político.

Lejos de abandonar su línea, el asesor continúa promoviendo medidas para restringir la vida de migrantes tanto indocumentados como con estatus legal.

Entre ellas, dificultar el acceso a vivienda pública y beneficios sociales, así como limitar la obtención de residencias permanentes o green cards para quienes puedan requerir ayuda estatal.

El reporte también indica que el funcionario ha centrado parte de sus acciones en grupos específicos, como refugiados somalíes, y en reforzar deportaciones hacia países lejanos con el objetivo de incentivar la salida voluntaria de migrantes.

Arnoldo Torres, un analista político consultado por N+ Univision sobre este reporte del diario neoyorquino, afirmó que la administración Trump quiere hacer una “limpieza” de gente que no es de origen blanco. “Por eso Stephen Miller ha dicho que no quiere dejar nada de migración en Estados Unidos”, manifestó.

Elidio Valentín, ciudadano estadounidense naturalizado, dijo a la cadena de noticias no sentirse seguro.

De acuerdo con The New York Times, Miller impulsaría iniciativas legislativas en estados gobernados por republicanos, incluyendo propuestas para restringir fondos públicos destinados a la educación de niños indocumentados.

Asimismo, habría presionado al Congreso para frenar reformas al ICE respaldadas por demócratas y promovido el despliegue de agentes migratorios en aeropuertos.

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