Justin Bieber colabora con Rhode en un lanzamiento de nuevos productos faciales

La empresa Rhode se prepara para un lanzamiento de nuevos productos inclinados hacia el cuidado facial y, para promocionarlos, utilizaron la imagen del artista global Justin Bieber, pareja de la propietaria de la marca de artículos para el cuidado de la piel, Hailey.

A través de sus redes sociales, Rhode informó de la llegada de nuevos productos que estarán disponibles a partir del 13 de abril y se podrán adquirir a través de la página de la empresa rhodeskin.com.

Justin Bieber se aplica los productos Rhode:

Hay que mencionar que a través del Instagram mencionan que Justin colaboró en el diseño de los productos, lo que deja claro su talento artístico más allá de la música.

Además, ratifica su apoyo 100% en los proyectos que presenta su pareja, tras ser el primero en aplicarse estos artículos, algo que puede generar más confianza hacia las personas que estén interesadas en adquirir estos productos.

¿Cuáles son los nuevos productos que diseñó Rhode en colaboración con Justin Bieber?

El primer artículo que promocionaron es una pegatina hidrocoloide que ayuda a reducir las manchas o su aspecto llamativo en la piel. Se puede aplicar con total seguridad porque es resistente al sudor y al agua.

“Pegarlos para crear una burbuja protectora que deja manchas más pequeñas, planas y menos rojas“, es parte de la descripción del artículo en la página de Rhode, como pie de la foto de Justin con Hailey usándolo. Las cinco formas de los hidrocoloides disponibles son: margarita, curva, hongo, gominola y burbuja.

También anunciaron el ‘Banana Things’ para su nuevo catálogo, el cual se divide en un labial dulce y una mascarilla protectora para las ojeras.

Se espera que estos nuevos lanzamientos tengan una demanda superlativa y las expectativas son bastante altas en esta colaboración corporativa y familiar.

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