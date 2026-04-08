Krispy Kreme celebra el regreso de Malcolm in the Middle con edición especial de donas

El regreso de una de las comedias más queridas de la televisión llega acompañado de una promoción especial. Krispy Kreme anunció una edición limitada de donas inspirada en Malcolm in the Middle para celebrar el estreno de su nueva entrega.

La cadena lanzará el paquete especial llamado Malcolm in the Middle Mix Pack, disponible únicamente del viernes 10 al domingo 12 de abril en tiendas participantes de Estados Unidos.

Este combo incluye un total de 30 piezas: 10 donas Original Glazed, rodeando 10 Doughnut Dots Original Glazed y 10 Doughnut Dots con chispas colocadas en el centro, en un guiño directo al concepto de ‘middle’ (medio).

El producto se presenta en una caja especial decorada con temática de la serie, pensada para compartir, y estará disponible tanto en tiendas físicas como para pedidos en línea, ya sea para recoger o con entrega a domicilio a través del sitio web y la aplicación de la marca.

El lanzamiento coincide con el estreno de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, una nueva versión limitada de la serie original que debutará el mismo viernes 10 de abril.

La producción contará con cuatro episodios y reunirá a varios miembros del elenco original, incluyendo a Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois).

Los episodios estarán disponibles en Hulu y Hulu en Disney+ para suscriptores en Estados Unidos, así como en Disney+ a nivel internacional.

Esta nueva entrega retoma la historia de la caótica pero entrañable familia que conquistó al público hace más de 20 años.

Como parte de la campaña, la marca también invitó a los fanáticos a compartir su experiencia en redes sociales utilizando el hashtag #KrispyKreme y etiquetando a la cuenta oficial de la compañía.

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