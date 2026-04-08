“La Casa de Los Famosos 6”: Todos los participantes son nominados en la octava semana

La octava semana de “La Casa de Los Famosos 6” sigue trayendo sorpresas y, tras aplicar la dinámica de la ruleta, se confirmó que 13 de los 14 participantes que quedan en juego están nominados a la placa de eliminación.

La única que está a salvo es Laura G., quien fue la reciente ganadora del liderazgo; incluso el compañero que había invitado a la suite, Yoridan, también fue incluido en la placa.

La semana de las cosas inéditas

Justamente este martes se incluyeron a tres miembros de la casa por primera vez en el castigo del destierro: Celinee, Stefano y Kenzo.

Ahora, la novedad fue que la ruleta decidió que todos los que no tuvieran inmunidad fueran candidatos a eliminación, lo que generó un intercambio de percepciones dentro de la casa y la preocupación creció para todos.

Estos son los 13 participantes que quedan en la placa de nominados

Celinee

Laura Zapata

Yoridan

Kenny Rodríguez

Kenzo

Fabio Agostini

El Divo

Stefano

Caeli

Luis

Curvy

Horacio

Josh.

Estos son los participantes que han abandonado la competencia

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación).

Julia Argüelles afirma que la extrañarán en la casa

Tal como lo hizo cada uno de los que quedó eliminado en las primeras semanas, Julia Arguelles habló sin “pelos en la lengua” y, aunque ninguno de los que está adentro se sintió mal con su salida, la “villana” afirmó que la van a extrañar cuando la casa esté en paz.

Julia también reconoció que entendió que cada quien estaba velando por su bienestar y que afuera del reality muy pocos quedarán como amigos. “Yo no fui a hacer amigos, yo fui a competir“, expresó la exparticipante, que mañana nos contará muchas otras anécdotas de su experiencia en el reality en exclusiva.

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