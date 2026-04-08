La Ciudad de Nueva York aprieta a las apps de reparto: más seguridad y capacitación obligatoria para ciclistas

En la Gran Manzana en donde cerca de 400,000 entregas en bicicleta se realizan cada día, el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC – DOT) lanzó una advertencia directa a las empresas de aplicaciones de reparto: la seguridad de los trabajadores y del público no es opcional, es una obligación legal.

Este miércoles, el comisionado de DOT, Mike Flynn anunció un paquete de medidas para exigir mayor responsabilidad a estas plataformas, señalando los riesgos crecientes asociados a su modelo de negocio, desde accidentes de tránsito hasta incendios vinculados a baterías.

Como pilar de esta iniciativa, la entidad municipal ha implementado la capacitación mandatoria “¿Repartes?” (Do You Deliver?), un esquema educativo renovado que instruye a los trabajadores sobre reglamentaciones de tránsito, conducción segura, especialmente en vehículos eléctricos, garantías laborales y el manejo técnico de baterías.

El curso, disponible en cinco idiomas, otorga un certificado digital que los trabajadores deben presentar a sus empleadores, que básicamente son las grandes corporaciones DoorDash, Uber Eats y Grubhub.

Equipos de protección

Pero el mensaje no se limita a la formación. La agencia recordó a las empresas que están legalmente obligadas a proporcionar equipos de protección esenciales, como cascos y chalecos reflectantes, y a garantizar que sus trabajadores completen la capacitación.

“Todo neoyorquino merece trabajar con seguridad y dignidad”, afirmó Flynn, subrayando la urgencia de empoderar a los repartidores a través de la educación, mientras se obliga a las plataformas a cumplir con estándares claros.

La ofensiva institucional incluye además una campaña intensiva en las calles durante un mes, en alianza con organizaciones defensoras de repartidores, para asegurar que los trabajadores conozcan tanto el curso como sus derechos.

En paralelo, la administración del alcalde Zohran Mamdani prepara, junto al Concejo Municipal, un paquete legislativo que apunta a transformar de fondo a este sector.

El mensaje es claro: en la economía de entregas a demanda, la velocidad no puede seguir compitiendo con la seguridad. Nueva York busca reequilibrar esa balanza.

Una gran batalla

En menos de una década, los repartidores de aplicaciones, conocidos como deliveristas, han pasado de ser trabajadores invisibles a protagonistas de una de las luchas laborales más importantes de la economía digital en todo el país.

Antes de 2020, la mayoría operaba en un vacío legal: sin salario mínimo garantizado, sin protección contra despidos arbitrarios y asumiendo todos los costos del trabajo.

Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Empresas como Instacart, Uber y DoorDash continúan tratando de detener contra varias de estas leyes, alegando que encarecen el servicio o exceden la autoridad de la Ciudad.

Paralelamente, Los Deliveristas Unidos denuncian represalias tras los aumentos salariales, como bloqueos algorítmicos y restricciones de horarios que impiden jornadas estables. Esto motivó la Propuesta Intro 1332 en el Concejo Municipal, que busca exigir una “causa justa” para las desactivaciones y proteger a los 80,000 repartidores de la ciudad.

Las propuestas: