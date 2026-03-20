NYC no penalizará más a ciclistas y repartidores por infracciones menores

Repartidores de comida, ciclistas y usuarios de motos y patinetas eléctricas se quejan constantemente ante el aumento de multas y acciones del NYPD relacionadas con infracciones de tráfico.

Y en medio del actual clima de tensión federal contra inmigrantes, quienes al tener récord criminal por faltas viales se enfrentan a problemas legales que pudieran poner en riesgo sus procesos de legalización o ajuste de estatus, la administración municipal anunció una buena noticia: no penalizará más a quienes cometan infracciones de tráfico menores en bicicletas.

La política de penalización, impulsada por la administración del alcalde Eric Adams, que permitía que los ciclistas fueran acusados ​​penalmente por infracciones menores, como no respetar una señal de pare, quedará derogada a partir del viernes 27 de marzo

Así lo manifestó el alcalde, Zohran Mamdani, quien recalcó que el fin de dichas medidas punitivas solo será para los ciclistas y repartidores que cometan infracciones de tránsito leves, casos en los que agentes del NYPD ya no impondrán citaciones penales para acudir a la corte. En situaciones de violaciones serias se continuará con medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Todo neoyorquino que transite por nuestras vías, ya sea conduciendo un vehículo o una bicicleta, merece ser tratado con equidad”, aseguró el alcalde Mamdani. “Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico de carácter leve, garantizamos que los ciclistas y los usuarios de bicicletas eléctricas, incluidos aquellos que nos entregan nuestros alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que el resto de los usuarios de la vía pública”.

El burgomaestre insistió en que el levantamiento de la política anterior, que obligaba a cislistas y repartidores a comparecer ante un tribunal penal por pequeñas infracciones y de no presentarse, corrían el riesgo de recibir una orden de detención judicial o ser arrestados, no afectará la seguridad víal.

Por el contrario, Mamdani advirtió que mejorará las cosas en las calles de la Gran Manzana, al tiempo que servirá de oportunidad para educar más a ciclistas y a empresas que manejan el reparto de comidad en los cinco condados.

“Al mismo tiempo, estamos haciendo que nuestras calles sean más seguras para todos. Y en colaboración con el Concejo Municipal, reforzaremos los estándares de seguridad, exigiremos rendición de cuentas a las empresas de aplicaciones y ampliaremos la capacitación para los repartidores”, dijo el mandatario local. “Este enfoque equilibrado brinda apoyo a los repartidores al tiempo que protege a los peatones y a los automovilistas, y nos acerca a convertir nuestro entorno urbano en la envidia del mundo”.

A partir del viernes de la próxima semana , quienes cometan infracciones menores deberán pasar por un proceso de citación civil tal y como ocurre con conductores de vehículos. Al mismo tiempo, la Ciudad pondrá en marcha un programa de capacitación en seguridad dirigido a los trabajadores de reparto y el Concejo Municipal impulsará una legislación destinada a abordar las prácticas inseguras de las empresas de aplicaciones de reparto que incentivan una conducción peligrosa.

La medida fue recibida como “un respiro” por parte de deliveristas como Julio Solorio, quien se gana la vida trabajando con su bicicleta eléctrica en la industria de reparto de comidas de restaurantes y quien aseguró haber sido “víctima” de las políticas de penalización del gobierno municipal anterior.

“A mí me pusieron no solo tickets sino que me hicieron ir a ver a un juez porque estaba entregando un delivery y me subí a la acera”, dijo repartido. “Por eso como están las cosas ahora que cualquier cosa lo puede poner en riesgo a uno para que lo deporten. esta es una gran noticia para nosotros”.

NYC no penalizará más a ciclistas y repartidores por infracciones menores. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Ligia Guallpa, directora ejecutiva de la organización Workers Justice Project que creó el grupo Los Deliveristas Unidos, declaró que el fin de la aplicación de medidas penales por infracciones de tráfico menores cometidas por ciclistas y usuarios de bicicletas eléctricas representa un gran paso adelante para que se haga justicia con representantes del gremio de entregas.

“Durante demasiado tiempo, las empresas de reparto a través de aplicaciones han construido modelos de negocio que presionan a los trabajadores a exceder los límites de velocidad, cumplir jornadas laborales extenuantes y circular en condiciones inseguras, convirtiendo así el reparto en uno de los trabajos más peligrosos de la ciudad de Nueva York. Uno de cada cinco trabajadores de reparto ha sufrido lesiones en el trabajo, y la mitad ha padecido accidentes mientras realizaba sus labores”, dijo la defensora.

“Adoptar medidas audaces para exigir rendición de cuentas a estas empresas multimillonarias es lo correcto. Este es un paso crucial para abordar las causas profundas de la inseguridad en el trabajo de reparto, y esperamos avanzar en la implementación de una plataforma integral de justicia laboral que haga más seguro el trabajo de reparto y cree calles más seguras para los usuarios de bicicletas eléctricas, los peatones y todos los neoyorquinos”, agregó Gualpa.

Mike Flynn, Comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, recalcó que los avances que está haciendo la administración municipal buscan garantizar que haya seguridad pero también dignidad y trato igualitario para todos.

“Durante demasiado tiempo, las empresas de reparto externas han incentivado conductas ciclistas peligrosas sin la debida supervisión ni rendición de cuentas”, dijo el funcionario. “Para ofrecer verdaderamente calles seguras para todos los neoyorquinos, adoptaremos un enfoque multifacético que responsabilice a las empresas de reparto por su impacto en la seguridad vial, proporcione capacitación y recursos a los trabajadores de reparto, y amplíe nuevos y audaces diseños urbanos que se adapten mejor tanto a los ciclistas de bicicletas eléctricas como a los peatones”.

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, agradeció al alcalde Mamdani por acabar la política de penalizar a repartidores y ciclistas por faltas menores, de la que dijo “se ensañaba injustificadamente con los neoyorquinos” que usan bicicleta.

“Nos complace enormemente que, por fin, se ponga fin a las citaciones penales contra los ciclistas; ha concluido la era en la que se castigaba penalmente a quienes circulan en bicicleta, mientras que a los conductores de vehículos motorizados se les imponían meras multas de tráfico por cometer la misma infracción”, dijo el defensor de los ciclistas. “Todo ciudadano merece sentirse seguro en nuestras calles y aceras, y esperamos trabajar junto al alcalde, el Concejo Municipal y toda la comunidad ciclista para garantizar que todos se sientan seguros y respetados al desplazarse por la ciudad”.

Eric McClure, director ejecutivo de StreetsPAC, dijo que cambiar las directrices con las que el NYPD trata a ciclistas infractores pone fin a actos de discriminación contra la clase trabajadora.

“Imputar cargos penales a alguien que circula en bicicleta por una infracción por la cual el conductor de un SUV de 400 caballos de fuerza y ​​tres toneladas solo recibe una multa de tráfico carece de sentido y no contribuye en absoluto a mejorar la seguridad”, manifestó McClure. “Se corrige la injusticia y lo que sí mejora la seguridad es reducir o eliminar los incentivos perversos que propician conductas de riesgo, como los algoritmos de las aplicaciones de reparto que establecen expectativas de entrega poco realistas—, así como reforzar la capacitación y la educación”.

Y aunque ciclistas y repartidores aplaudieron la decisión de la administración Mamdani, algunos transeúntes como Gloria Minerva se mostraron preocupados porque temen que la falta de medidas severas pueda contribuir a un aumento de prácticas temerarias de algunos usuarios de bicicletas y bicicletas eléctricas.

“A mi no me gusta la injusticia pero creo que debe haber un balance, porque aunque sé que la mayoría de repartidores son responsables, en mi barrio a cada rato vemos gente manejando bicicletas eléctricas y motos eléctricas en las aceras a toda velocidad asustando a la gente y creo que deben ser penalizados por eso”, comentó la madre dominicana.

Celina Alfonso, quien asegura haber sido “estrellada” dos veces por bicicletas a toda marcha, también manifestó su inquietud y ofreció una solución que califica com “salomónica” para evitar que la imprudencia de algunos ciclistas aumente en las aceras y calles.

“Yo tampoco estoy de acuerdo con que se les pongan cargos penales, peor ahora que pueden meter en problema a la gente por ese tipo de cosas, pero si creo que para que la gente aprenda a que debe seguir las normas, debería aumentar el costo de las multas”, dijo la costarricense. “Creo que la idea es que haya justicia pero tampoco quiero que se motive a la gente a que viole las reglas porque sabe que no les va a pasar nada”.

Y como parte de la nueva iniciativa, la administración Mamdani aseguró que una de las claves para evitar que los temores de algunos neoyorquinos se hagan realidad es educar a los ciclistas. Por ello, en el mes de abril la Ciudad pondrá en marcha un programa reforzado de capacitación en seguridad dirigido a todos los trabajadores de reparto que utilizan bicicletas convencionales y eléctricas.

“Este programa —accesible en línea mediante cuentas seguras y disponible en seis idiomas— abordará los derechos y responsabilidades de los trabajadores, el manejo seguro de bicicletas y bicicletas eléctricas, y las leyes de tránsito”, dijo la administración Municipal.

“El NYC DOT supervisará el cumplimiento de la normativa e implementará el programa en colaboración con grupos defensores de los derechos de los trabajadores de reparto, con el fin de garantizar que se completen las capacitaciones y que se protejan los derechos de los trabajadores durante el proceso”, agregaron.

Planes de la Ciudad