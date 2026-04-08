¿Los pollos tienen hormonas? La verdad que pocos conocen y el mito que todos creen

El pollo es uno de los alimentos más consumidos por las familias latinas en Estados Unidos. Es accesible, versátil y, en muchos casos, la proteína principal en la mesa diaria. Pero también es uno de los productos que más dudas genera. Una de las más repetidas es si el pollo que se vende en EE.UU. contiene hormonas para acelerar su crecimiento.

La respuesta corta sorprende: no, el uso de hormonas en la producción de pollo está prohibido en Estados Unidos desde hace décadas. Sin embargo, el mito sigue circulando y alimentando desconfianza. ¿Por qué? Porque hay cambios reales en la industria (pollos más grandes, producción más rápida) que muchos asocian automáticamente con sustancias artificiales.

La textura “gomosa” del pollo es uno de los cambios más comentados por consumidores en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Aquí te explicamos qué hay detrás de esa creencia, qué dice la ley, cómo funciona realmente la industria avícola y qué deberías mirar como consumidor antes de comprar pollo en el supermercado.

¿El pollo en EE.UU. tiene hormonas?

No. El uso de hormonas o esteroides en la crianza de pollo está prohibido por ley en Estados Unidos.

La regulación es clara y la supervisa el USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.). Además, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) también regula qué sustancias pueden utilizarse en animales destinados al consumo humano.

De hecho, cuando ves etiquetas como “sin hormonas” en el pollo, en realidad son más marketing que otra cosa. Todos los productores deben cumplir la misma norma: ninguno puede usar hormonas.

Entonces, ¿por qué los pollos son más grandes que antes? Esta es la clave del mito. Lo que cambió no son las hormonas, sino tres factores principales:

Selección genética: Durante décadas, la industria seleccionó pollos que crecen más rápido y producen más carne. Es un proceso similar al de otros alimentos (como el maíz o los tomates). Alimentación optimizada: Los pollos reciben dietas diseñadas científicamente para maximizar su crecimiento de forma eficiente. Mejores condiciones de producción: Ambientes controlados, temperatura adecuada y acceso constante a alimento y agua.

Resultado: un pollo actual puede crecer el doble de rápido que hace 50 años, sin necesidad de hormonas.

El pollo a veces tiene un sabor fuerte que se genera por un mal manejo. Crédito: Shutterstock

El punto que sí genera debate: antibióticos

Aunque las hormonas están prohibidas, hay otro tema que sí genera preocupación real: el uso de antibióticos. En EE.UU., el uso de antibióticos está regulado, pero históricamente se utilizaron para prevenir enfermedades en granjas intensivas.

Hoy hay cambios importantes: muchas marcas ofrecen pollo “antibiotic free” o “raised without antibiotics” porque el consumidor está cada vez más atento a estas etiquetas. Por eso también las grandes cadenas están reduciendo su uso por presión del mercado.

De todos modos, es importante aclarar que esto no significa que el pollo convencional sea inseguro, pero sí abre una discusión sobre prácticas de producción.

¿Qué significan las etiquetas que ves en el supermercado?

No todas dicen lo mismo, y ahí es donde muchos consumidores se confunden.

Organic (orgánico): alimentación natural, sin antibióticos ni hormonas (aunque estas últimas ya están prohibidas).

Free range: acceso al exterior (aunque no siempre implica grandes espacios).

No antibiotics: criados sin antibióticos.

Natural: término más ambiguo (no garantiza prácticas específicas).

¿Es seguro comer pollo en Estados Unidos?

Sí. El pollo que se vende en EE.UU. pasa controles estrictos del USDA. Pero hay algo clave: la seguridad también depende de cómo lo manipules en casa. Las recomendaciones básicas de los expertos en salud alimentaria son:

Cocinarlo a temperatura interna de al menos 165°F (74°C).

Evitar contaminación cruzada.

Lavarse bien las manos y utensilios.

El hecho es que el mito de las hormonas sigue vivo por varias razones. La primera, los cambios visibles en el producto y en el sabor. Los pollos más grandes generan sospecha automática. También hay diferencias respecto al sabor y la textura de la carne, que se suman a videos virales y cadenas de WhatsApp amplifican el miedo.

Por qué el pollo hoy se siente más “gomoso”: lo que cambió y casi nadie explica

Cada vez más consumidores repiten lo mismo: la carne ya no sabe igual. En el caso del pollo, la queja es todavía más específica: textura más dura, fibras raras, sensación “gomosa” al masticar. No es nostalgia ni exageración. Como dijimos, hay cambios reales en cómo se produce la carne que impactan directamente en lo que llega al plato.

La clave es entender esto: la industria optimizó velocidad, volumen y rendimiento, y eso tiene consecuencias. Algunas son invisibles (genética, alimentación), otras se sienten directamente al comer.

El término técnico es “woody breast” (pechuga leñosa). Es una condición muscular que afecta a pollos de crecimiento rápido. La carne se vuelve más dura y fibrosa, aparecen zonas con textura irregular y, al cocinarse, puede sentirse gomosa o elástica. No es peligroso para la salud, pero sí afecta la experiencia.

¿Por qué ocurre? Por el crecimiento acelerado del animal y por el desarrollo muscular más rápido que el sistema vascular, que genera una menor oxigenación en el tejido.

Menos grasa, menos sabor

Otro cambio clave: la carne (de res y de pollo) actual es más magra. Eso suena bien desde lo nutricional, pero afecta la jugosidad, el sabor y la sensación en boca.

La grasa es lo que aporta gran parte del sabor. Al reducirla, la carne puede volverse más seca y menos intensa.

Lo que sí deberías mirar antes de comprar pollo

Si quieres comer pollos más ricos y tomar decisiones más informadas, enfócate en esto:

Origen del producto.

Tipo de crianza.

Uso de antibióticos.

Certificaciones reales (no slogans).

El pollo que consumen millones de latinos en Estados Unidos no tiene hormonas, aunque el mito siga circulando. La diferencia real está en cómo se cría, qué come el animal y qué tipo de producto eliges en el supermercado. Entender esto no solo despeja dudas: también te permite comprar mejor y evitar caer en uno de los errores más comunes entre consumidores en EE.UU.

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