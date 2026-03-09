7 alimentos que desinflaman y limpian los pulmones

Los pulmones son un par de órganos vitales que, encargados de llevar oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono, están expuestos constantemente a contaminantes. Y aunque tienen la capacidad de limpiarse por sí mismos, como lo hace también el hígado, por ejemplo, una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias.

Algunos alimentos específicos contienen antioxidantes, vitaminas y compuestos antiinflamatorios que contribuyen a proteger el tejido pulmonar, apoyando su funcionamiento general.

Además del humo de cigarrillo, los pulmones se mantienen expuestos a otras partículas presentes en el aire. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la contaminación del aire provoca alrededor de 4.2 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.

7 alimentos que limpian tus pulmones y cómo actúan

1. Té verde

El té verde es una de las bebidas más estudiadas por su contenido de antioxidantes, especialmente catequinas. Según Medical News Today, estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden reducir la inflamación en los pulmones.

Investigaciones realizadas en Corea del Sur observaron que las personas que consumían al menos dos tazas al día presentaban una mejor función pulmonar en comparación con quienes no lo bebían.

2. Cúrcuma

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que puede ayudar a reducir la irritación en las vías respiratorias.

Se puede consumir en infusiones, sopas o como especia en distintos platos. Algunas personas también la preparan en forma de té para aprovechar sus compuestos activos.

3. Vegetales de hoja verde

Las verduras como la espinaca, la acelga o la col rizada son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales que favorecen la salud del sistema respiratorio.

Estos alimentos aportan nutrientes que ayudan a combatir procesos inflamatorios y contribuyen al funcionamiento adecuado del organismo.

4. Cerezas

Las cerezas contienen antocianinas, pigmentos naturales con propiedades antioxidantes. Estas sustancias ayudan a combatir la inflamación y pueden contribuir a proteger los tejidos del cuerpo frente al daño causado por los radicales libres.

Consumir frutas ricas en antioxidantes forma parte de una dieta que favorece la salud respiratoria.

5. Aceitunas

Las aceitunas aportan grasas saludables y compuestos fenólicos con efecto antioxidante. Estos nutrientes ayudan a combatir procesos inflamatorios y a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Incorporarlas en ensaladas o platos mediterráneos puede ser una forma sencilla de sumar estos beneficios.

Gracias a su efecto antioxidante, las aceitunas ayudan a desinflamar los pulmones. Además, es un alimento muy versátil. Crédito: Shutterstock

6. Nueces

Las nueces son ricas en ácidos grasos omega-3, conocidos por su efecto antiinflamatorio. Estos nutrientes pueden ayudar a reducir la inflamación en el organismo y contribuir a una mejor función pulmonar. Además, aportan proteínas, fibra y minerales esenciales.

7. Frijoles

Los frijoles y otras legumbres contienen fibra, antioxidantes y compuestos vegetales que ayudan a combatir la inflamación.

También aportan proteínas de origen vegetal y nutrientes que favorecen el funcionamiento del sistema cardiovascular, lo cual es importante para el transporte de oxígeno en el cuerpo.

Cuidado con el término “limpiar”

Aunque algunos alimentos pueden contribuir a reducir la inflamación, expertos médicos aclaran que no existe un método alimentario capaz de “limpiar” completamente los pulmones, al menos no milagrosamente, como te pueden prometer en redes sociales.

Lo correcto y real es adoptar hábitos que protejan el sistema respiratorio, como dejar de fumar, evitar la exposición a contaminantes, mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física con regularidad.

Y ante síntomas respiratorios persistentes, la recomendación es consultar con un profesional de la salud para recibir orientación médica adecuada.

