Multan a Piqué por encontronazo con árbitro con Andorra en Segunda División

Gerard Piqué, accionista mayoritario de Andorra, recibió una multa de $12,000 euros tras un encontronazo con un árbitro en un encuentro entre el Andorra y el Málaga en la segunda división de España.

El acta arbitral informó luego del partido que Piqué ingresó a los vestuarios en el entretiempo a encarar a un juez de línea.

El ex-jugador del Barcelona señaló y empezó a vociferar de “robo histórico” y “lo voy a subir en Twitter”, antes de hacer lo propio con la delegación del rival.

Al descanso del Andorra-Málaga, Piqué entró en el túnel de vestuarios y le soltó al árbitro asistente en la cara:



“Es un robo histórico. Lo voy a subir en Twitter”



También se dirigió ofensivamente a miembros del Málaga y fue separado por la seguridad y gente del propio Andorra. pic.twitter.com/aH7h2agd6C — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) April 1, 2026

La seguridad del estadio tuvo que entrar en el altercado para separar a Piqué en un momento que el partido iba perdiendo Andorra 2-0. En la segunda parte, Andorra remontó 3-2, pero recibió un gol en los minutos finales para el 3-3.

Andorra marcha 12° en la segunda división española, a 8 puntos de Castellón, último ocupante de los puestos de playoff de ascenso a LaLiga.

Piqué nuevamente sancionado por conducta indebida con Andorra

Esta es la cuarta vez que Piqué es sancionado por tener altercados durante los partidos del club Andorra.

El dirigente ha tenido problemas en los partidos contra Mirandés, Deportivo de la Coruña y Leganés.

La RFEF ha advertido a Andorra que podría incurrir en cierres parciales de su estadio o incluso en quita de puntos si su comportamiento no mejora, aunque todavía no se llegó a esas instancias.

El Andorra hizo lo más difícil y remontó un 0-2 adverso pero el 3-2 a favor apenas duró tres minutos. El Málaga alargó su racha de seis jornadas consecutivas sin perder con un remate de cabeza salvador de Javi Montero. El partido fue un intercambio de golpes constante dónde los dos sumaron un punto cada uno.

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