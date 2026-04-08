El fútbol italiano pierde un promedio más de $850 millones al año

El fútbol italiano atraviesa una crisis estructural profunda que amenaza su viabilidad a largo plazo. Así lo confirmó un demoledor informe publicado este miércoles por Gabriele Gravina, expresidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), quien renunció recientemente tras el fracaso de la selección al quedar fuera de su tercer Mundial consecutivo.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Según el documento, el sistema arrastra pérdidas de 730 millones de euros anuales (poco más de $851 millones de dólares), un modelo que el dirigente califica de “económicamente insostenible” y que padece de infraestructuras obsoletas y una liga envejecida.

Italia es actualmente colista entre las grandes ligas en métricas de regates, agresividad en la presión y velocidad del balón. Mientras que en la Champions League la pelota circula a una media de 10,4 m/s, en el Calcio apenas alcanza los 7,6 m/s.

A este empobrecimiento táctico se suma una preocupante falta de oportunidades para el talento local: el 67,9 % de los minutos son disputados por extranjeros, una cifra que contrasta drásticamente con el 39,6 % de España. En la última jornada, de 284 futbolistas con participación relevante, solo 89 fueron italianos.

Mala gestión de canteras

La gestión de las canteras es otro de los puntos críticos señalados. En la lista de las 50 mejores academias del mundo por ingresos de ventas, solo figuran el Atalanta y la Juventus. Aunque las selecciones juveniles italianas han logrado éxitos recientes, sus jugadores no encuentran espacio en la élite. El ejemplo comparativo vuelve a ser España, donde los jóvenes acumulan casi el doble de minutos en liga y seis veces más en competiciones europeas que sus homólogos transalpinos.

Sigue leyendo:

·James Rodríguez regresa a los entrenamientos en Minnesota tras su hospitalización en EE.UU.

·El Napoli tumba al Milan con gol de Politano y se aferra a la lucha por el Scudetto

·Bayern Múnich toma ventaja ante Real Madrid en cuartos de Champions