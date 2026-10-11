Familias en Nueva York pueden recibir hasta $1,000 por hijo: ¿cómo solicitarlo?

Las familias de Nueva York pueden obtener hasta $1,000 por cada hijo menor de cuatro años mediante el crédito fiscal Empire State Child Credit. El beneficio se solicita al declarar impuestos y puede convertirse en un reembolso, incluso para quienes no deban impuesto estatal.

Cuánto corresponde según la edad del menor

Para los gastos e ingresos del año 2026, que se declaran en 2027, el beneficio será de hasta $1,000 por cada menor de cuatro años y hasta $500 por cada niño de cuatro a 16 años.

La edad que cuenta es la que tenga el menor el 31 de diciembre del año declarado.

Por ejemplo, si cumple cuatro años antes de terminar 2026, le corresponde el grupo de hasta $500.

Una familia con un hijo de dos años y otro de ocho podría obtener hasta $1,500 por 2026, siempre que cumpla los demás requisitos.

Estas cantidades también se aplicarán al año 2027, cuya declaración se presenta en 2028.

Qué familias pueden recibirlo

Debes haber sido residente del estado de Nueva York durante todo el año que declaras y tener al menos un menor que reúna las condiciones.

Por regla general, el niño debe haber vivido contigo más de la mitad del año y no haber pagado por sí mismo más de la mitad de sus gastos de manutención.

Además de hijos, pueden calificar hijastros, hijos adoptados, ciertos menores en acogida, hermanos y descendientes de estos familiares.

Para solicitarlo, tanto tú como cada menor incluido necesitan un número válido de Seguro Social o un número de identificación personal del contribuyente, conocido como ITIN.

Cómo influyen los ingresos

La cantidad que puedes recibir empieza a reducirse cuando tus ingresos superan ciertos límites.

Para calcularlo, se usa el ingreso que aparece en tu declaración federal de impuestos.

Para matrimonios que declaran juntos, el límite es de $110,000.

Para personas solteras, jefes de familia y cónyuges sobrevivientes que califican bajo esa categoría, es de $75,000.

Para matrimonios que presentan declaraciones separadas, es de $55,000.

Por cada $1,000 que excedan el límite correspondiente, el crédito baja $16.50.

Por ejemplo, un matrimonio que declara en conjunto y tiene ingresos ajustados de $120,000 supera su límite por $10,000.

Como son diez grupos de $1,000, su crédito se reduce $165: diez veces $16.50.

Cómo solicitarlo y recibir el dinero

Completa el formulario IT-213, correspondiente al año que vas a declarar, y entrégalo junto con tu declaración estatal de impuestos.

El formulario permite identificar a los menores y calcular la cantidad que te corresponde.

El beneficio primero reduce el impuesto estatal que debas pagar. Si sobra parte del crédito, recibes la diferencia como reembolso.

Por ejemplo, si te corresponde un crédito de $1,000 y debes $200 de impuesto estatal, el beneficio cubre esos $200 y te da los $800 restantes. Si no debes ese impuesto, puedes recibir los $1,000 completos.

Las familias pueden consultar los requisitos y las instrucciones en el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York.

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