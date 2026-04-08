Netflix muestra primera foto de la serie animada de Mafalda

La imagen que publicó la cuenta de Che Netflix en X generó un gran revuelo sobre la vigencia de Mafalda, el personaje creado por el humorista gráfico argentino Quino.

La pequeña, símbolo de reflexión y humor lúcido desde los años sesenta, se prepara para desembarcar en una serie animada escrita y dirigida por el cineasta Juan José Campanella. El lanzamiento está previsto para 2027 y la reacción del público no tardó en encenderse.

“Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda. Escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027”, indicó Che Netflix en un posteo que rápidamente se volvió tema del día entre lectores, dibujantes y nostálgicos.

Un adelanto que respira nostalgia

La ilustración muestra a Mafalda sentada en el piso, escondida tras una esquina como quien busca una pausa del ruido familiar. Habla por un teléfono fijo de disco color crema, un detalle que conecta con la época original de la historieta. Su vestido rojo con lunares negros y el infaltable moño del mismo tono mantienen la esencia visual que la volvió inconfundible.

El entorno luce como un hogar detenido en el tiempo, con parquet, muebles de madera y esa iluminación suave que entra desde un costado y crea un clima íntimo.

La emoción es TOTAL. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda. Escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027. pic.twitter.com/Sqcnp854Mk — CheNetflix (@CheNetflix) April 7, 2026

El cable del teléfono serpentea por el suelo hasta llegar a la mesa del primer plano y marca una especie de puente entre la niña y el resto de la casa. Todo sugiere que intenta compartir algo importante, tal como solía ocurrir en las tiras que la hicieron parte del imaginario cultural.

Los comentarios que siguieron a la publicación reflejaron el impacto inmediato: “Se me erizó la piel”; “Gracias, Netflix, Mafalda es un ícono que nos representa en el mundo”; “Me encanta, me encanta. Te amo, Mafalda”, escribieron algunos usuarios, celebrando la noticia con entusiasmo.

Campanella, entre el entusiasmo y la responsabilidad

En marzo, el director habló con el diario LA NACION de Argentina y confirmó que este proyecto ocupa un lugar central en su presente creativo: “Nosotros hemos crecido con Mafalda. Somos contemporáneos de Mafalda. Tenemos la edad de Mafalda. Estoy absolutamente entusiasmado, es mi foco más grande”.

Soy uno de los fanáticos de Mafalda y quiero quedar bien con ellos Juan José Campanella – Guionista y director de cine

“Sé lo que hay que hacer y cuáles fueron los problemas de las versiones anteriores. Trabajamos muy cerca de Guillermo Lavado y toda la familia de Quino, nos llevamos bárbaro, estamos consultándolos permanentemente. Y el elenco es espectacular. Todavía no lo puedo revelar”, explicó.

Sus palabras dejaron en evidencia el nivel de cuidado que busca imprimirle a esta adaptación, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una figura que atraviesa generaciones.

La nueva Mafalda empieza a tomar forma y, si este adelanto sirve de pista, el proyecto apunta a honrar aquello que hizo que la niña más preguntona del castellano conquistara al mundo.

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