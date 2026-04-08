Buques empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras cese al fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán

NUEVA YORK – Al menos dos buques, uno de propiedad griega y otro liberiano, habrían atravesado este miércoles el estrecho de Ormuz, luego de que los gobiernos de Estados Unidos e Irán anunciaran ayer un cese al fuego de dos semanas para continuar las conversaciones que lleven a un fin permanente de la guerra.

Reportes de medios como New York Times esta mañana apuntaban a que los primeros barcos estaban cruzando el estrecho, vía por donde transita diariamente aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El informe del periódico que cita datos de la empresa de monitoreo Kpler añadió, sin embargo, que más de 400 buques cisterna y otras embarcaciones continuaban varadas en el golfo Pérsico.

Bloomberg, medio especializado en economía y finanzas, reseñó hoy que unos 800 buques aún continuaban “atrapados” en el estrecho.

La zona ha estado cerrada desde febrero cuando iniciaron los ataques de EE.UU. e Israel en Irán, lo que se ha traducido en retrasos en la cadena de suministros energéticos.

Trump retomó su ultimátum en los pasados días contra Irán al establecer la fecha del martes, 7 de abril, a las 8 p.m. como la límite para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por medio de Truth Social, Trump llegó a expresar que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si la república islámica no cumplía con sus demandas.

Pocas horas después, a las 6:32 p.m., dijo que, tras mantener conversaciones con el Primer Ministro y el Mariscal de Campo de Pakistán, accedió a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán —quienes me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaba esta noche hacia Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas. ¡Será un ALTO EL FUEGO bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido —e incluso superado— todos nuestros objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia la consecución de un Acuerdo definitivo para una PAZ a largo plazo con Irán, así como para la PAZ en Oriente Medio”, argumentó el republicano.

Trump agregó que Washington D.C. recibió la propuesta de 10 puntos por parte de Irán como “base viable para una negociación”.

“La totalidad de los diversos puntos que fueron objeto de disputa en el pasado ya han sido acordados entre EE.UU. e Irán; no obstante, este periodo de dos semanas permitirá ultimar y formalizar dicho Acuerdo. En nombre de los EE.UU. de América —y en mi calidad de Presidente—, así como en representación de los países de Oriente Medio, considero un honor ver que este problema de larga data se encuentra próximo a su resolución”, puntualizó el mandatario.

Esta mañana, Trump indicó que “EE.UU. trabajará estrechamente con Irán” para un “Cambio de Régimen muy productivo”.

“No habrá enriquecimiento de uranio, y EE.UU. —trabajando conjuntamente con Irán— desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear (bombarderos B-2) que se encuentra profundamente enterrado. Dicho material está ahora —y ha estado desde hace tiempo— bajo una vigilancia satelital sumamente rigurosa (¡Fuerza Espacial!). Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque. Estamos conversando —y seguiremos conversando— con Irán sobre el alivio de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”, expuso el presidente estadounidense.

No solo EE.UU. adjudicó como un logro a su favor el acuerdo. Irán también hizo lo propio a través de figuras como Mohammad Reza Aref, primer vicepresidente del país.

“¡Buenos días a la victoria! Hoy, la historia ha pasado una nueva página: el mundo ha dado la bienvenida a un nuevo centro de poder, y ha comenzado la era de Irán”, manifestó Aref.

La expectativa es que en el periodo de 14 días se pueda llegar a un acuerdo definitivo que detenga el conflicto.

Fuentes de CNN indicaron que la Administración Trump se prepara para potenciales negociaciones en persona que podrían darse en Islamabad ante el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que en la medida en que los ataques de EE.UU. e Israel se detengan, los de Irán también.

“Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, afirmó Araghchi por la red X en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Añadió: “Durante un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”.

Aunque los 10 puntos del plan aún no han sido revelados, según la información que maneja CNN de fuentes iraníes, el acuerdo “incluye la regulación del tránsito a través del estrecho de Ormuz; el cese de los ataques contra Irán y sus fuerzas subsidiarias en la región; la retirada de las fuerzas estadounidenses de la zona; el pago de compensaciones a Irán; el levantamiento de las sanciones internacionales y el desbloqueo de activos; así como una resolución vinculante de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar cualquier acuerdo de paz definitivo”.

Versiones del comunicado del Consejo de Seguridad difundidas por los medios estatales iraníes también incluyen la reivindicación por parte de Irán de su derecho al enriquecimiento nuclear.

Entre las propuestas de EE.UU. a las que hace referencia el reporte destacan un compromiso de Irán de no poseer armas nucleares, la entrega de su uranio altamente enriquecido, la imposición de límites a las capacidades de defensa de Teherán y el reconocimiento del derecho de Israel a existir.

Aunque Israel está supuestamente de acuerdo con las condiciones del convenio, las autoridades en ese país dijeron que el cese al fuego no incluía el Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron haber lanzado ataques que impactaron centros de mando e infraestructuras militares pertenecientes a Hezbolá.

Los bombardeos habrían alcanzado la capital, Beirut; el valle de la Bekaa y el sur del país.

“Las tropas de las FDI han completado ya su despliegue a lo largo de la ‘línea antitanque’ y continúan operando en la zona para reforzar la línea defensiva avanzada y eliminar la amenaza para los residentes del norte”, declararon mediante un comunicado que citan medios como The Times of Israel.

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