Por qué seguimos jugando la lotería: la ciencia revela cómo el cerebro ignora los riesgos del azar

Ganar la lotería es un sueño compartido por millones de personas en todo el mundo. La idea de cambiar de vida de la noche a la mañana, saldar deudas o alcanzar estabilidad financiera con un solo boleto resulta profundamente atractiva.

Sin embargo, detrás de este impulso aparentemente inofensivo se esconde un fenómeno complejo que la ciencia apenas comienza a entender: la forma en que el cerebro humano procesa el riesgo y la recompensa.

En una era donde las apuestas son más accesibles que nunca, desde aplicaciones móviles hasta anuncios constantes en televisión y redes sociales, el interés por el juego ha crecido de forma exponencial. Lo que antes era una actividad ocasional se ha convertido en un hábito frecuente para muchas personas. La pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos apostando, incluso, cuando sabemos que las probabilidades están en nuestra contra?

El cerebro humano: diseñado para sobrevivir, no para calcular probabilidades

El crecimiento del juego en línea ha transformado por completo la industria. Las plataformas digitales permiten apostar en tiempo real, con apenas unos clics, desde cualquier lugar. Además, el marketing agresivo y la normalización de las apuestas en eventos deportivos han contribuido a que el juego deje de percibirse como un vicio marginal y pase a ser parte de la cultura cotidiana.

Hoy en día, apostar no se limita a grandes eventos o casinos físicos. Existen mecanismos como las apuestas combinadas, conocidas como “parlays”, que permiten jugar, incluso en situaciones aparentemente triviales. Esta facilidad ha reducido las barreras de entrada y ha incrementado la frecuencia con la que las personas participan en actividades de riesgo financiero.

El cerebro humano es una de las estructuras más complejas del universo conocido. A lo largo de la evolución, se ha desarrollado para garantizar la supervivencia, no necesariamente para tomar decisiones estadísticas precisas.

Diversos estudios han demostrado que nuestro cerebro no procesa el riesgo de forma objetiva. En lugar de evaluar probabilidades de manera racional, tiende a enfocarse en posibles recompensas. Este sesgo cognitivo es clave para entender por qué tantas personas continúan apostando pese a pérdidas constantes.

Una investigación reciente publicada por el Sainsbury Wellcome Centre, y difundida por ScienceDaily, arroja nueva luz sobre este fenómeno. El estudio, titulado “Scientists explain how the brain encodes lottery values”, analiza cómo el cerebro calcula, o malinterpreta, las probabilidades en juegos de azar.

Hoy en día, es muy fácil apostar por cualquier juego que promete hacerte millonario en un abrir y cerrar de ojos, lo cual resulta muy atractivo para nuestro cerebro. (Foto: Shutterstock)

Los hallazgos científicos indican que una región específica del cerebro, conocida como el campo orientador frontal, juega un papel fundamental en la toma de decisiones bajo riesgo. Esta área se encarga de evaluar el valor económico potencial de una elección.

El problema es que esta evaluación no es equilibrada. El cerebro tiende a sobrevalorar las posibles ganancias, incluso cuando las probabilidades de obtenerlas son extremadamente bajas. En otras palabras, prioriza el “qué pasaría si gano” por encima del “qué tan probable es ganar”.

Este mecanismo explica por qué muchas personas sienten que “esta vez sí” será diferente. Aunque los datos indiquen lo contrario, el cerebro mantiene viva la expectativa de éxito, generando una ilusión persistente.

El papel de la memoria y la experiencia

Otra región clave en este proceso es el hipocampo, responsable de la memoria y la navegación. Este sistema puede influir en cómo recordamos experiencias relacionadas con el juego.

Por ejemplo, una pequeña victoria puede quedar grabada de forma más intensa que múltiples pérdidas, reforzando la conducta de apostar. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, hace que las personas recuerden los éxitos y minimicen los fracasos.

Además, el entorno social y cultural también influye. Historias de ganadores, anuncios publicitarios y testimonios en medios refuerzan la idea de que ganar es posible, aunque estadísticamente sea improbable.

El juego activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Este mismo circuito se activa con otras conductas adictivas, como el consumo de sustancias o el uso excesivo de redes sociales.

Cada apuesta genera una expectativa de recompensa que, independientemente del resultado, puede resultar estimulante. Esta anticipación es suficiente para mantener el comportamiento, creando un ciclo difícil de romper.

Incluso cuando las pérdidas se acumulan, el cerebro puede seguir incentivando la conducta, ya que está programado para buscar recompensas y evitar la sensación de arrepentimiento por no haber intentado.

¿Se puede cambiar este patrón?

La buena noticia es que el cerebro humano tiene una gran capacidad de adaptación, conocida como neuroplasticidad. Esto significa que, con el tiempo y el esfuerzo adecuado, es posible modificar patrones de comportamiento, incluyendo aquellos relacionados con el juego.

Estrategias como la educación financiera, la terapia cognitivo-conductual y la regulación del acceso a plataformas de apuestas pueden ayudar a reducir la dependencia. También es clave fomentar una mayor conciencia sobre cómo funciona el cerebro en situaciones de riesgo.

Entender que la atracción hacia el juego no es simplemente una cuestión de voluntad, sino el resultado de procesos biológicos y psicológicos, puede ser el primer paso para tomar decisiones más informadas.

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