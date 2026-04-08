Premios Billboard Mujeres Latinas 2026 anuncia a Ivy Queen y Young Miko entre las homenajeadas

La cuarta edición de los premios Billboard Mujeres Latinas sigue ampliando su lista de galardonadas para el evento y, recientemente, fueron incluidas Yvi Queen y Young Miko, ambas representantes del género de música urbana.

La “Caballota” será reconocida con el galardón de “Pionera“, motivado a que fue la primera artista femenina en innovar en el género del reguetón, considerada una leyenda no solamente entre las mujeres artistas, sino por todo lo que ha hecho desde los 90´ internacionalizando este tipo de música.

Mientras que Miko será premiada con el nombramiento de “Artista Imparable” por lo rápido que viene creciendo con su talento y abriéndose muchos caminos.

La lista de homenajeadas llegó a cinco:

Estas dos grandes artistas se suman a tres que ya habían sido anunciadas desde hace una semana: Becky G, premio a la artista de mayor Impacto Global; Joy, del dúo Jesse y Joy, premio al Espíritu de Cambio; y Julieta Venegas, premio a la Excelencia Artística.

Hasta el momento, estas son las cinco latinas que pisarán el escenario en la venidera edición, pero se esperan nuevos anuncios en los próximos días.

La cuarta edición que realza el empoderamiento y crecimiento de la mujer en la industria musical se efectuará el 23 de abril y las dos horas de espectáculo serán transmitidas por la cadena Telemundo.

Ya varias artistas han tenido el privilegio de sobresalir entre las Mujeres Latinas en los premios Billboard y es importante repasar a cada una de las galardonadas en las pasadas ceremonias:

Mujeres galardonadas en la edición de 2023:

Mujer del Año: Shakira.

Shakira. Premio Leyenda: Ana Gabriel.

Ana Gabriel. Premio Poderosa Global: Thalia.

Thalia. Premio Agente de Cambio: Goyo.

Goyo. Premio Estrella en Ascenso: Emilia.

Emilia. Premio Tradición y Futuro: Evaluna Montaner.

Mujeres galardonadas en la edición de 2024:

Mujer del Año: Karol G

Karol G Leyenda: Gloria Estefan

Gloria Estefan Premio Impacto Global: Camila Cabello

Camila Cabello Trayectoria Musical: Ana Bárbara

Ana Bárbara Estrella en Ascenso: Kali Uchis

Kali Uchis Espíritu de Cambio: Kany García

Kany García Pionera: La India

La India Dinastía Musical: Ángela Aguilar

Mujeres galardonadas en la edición de 2025:

Anitta: Premio Vanguardista.

Premio Vanguardista. Belinda: Premio Evolución.

Premio Evolución. Chiquis: Premio Impacto.

Premio Impacto. Ha*Ash: Premio Inquebrantable.

Premio Inquebrantable. Natti Natasha: Artista Imparable.

Artista Imparable. Olga Tañón: Premio a la Trayectoria Musical.

Premio a la Trayectoria Musical. Selena Gomez: Homenajeada especial.

Homenajeada especial. Celia Cruz: Reconocimiento especial en su centenario, con homenaje musical por Ivy Queen, La India y Olga Tañón.

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