Schumer anuncia votación en el Senado para frenar la guerra de Trump en Irán

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, anunció que la próxima semana se votará una resolución de Poderes de Guerra con el objetivo de frenar la ofensiva del presidente Donald Trump contra Irán.

“Estoy anunciando que hoy el Senado votará la próxima semana sobre la Resolución de Poderes de Guerra”, afirmó Schumer ante la prensa, al subrayar que el Congreso debe “reafirmar su autoridad” en materia militar.

“Ningún presidente, demócrata o republicano, debería llevar a este país a la guerra solo. Ni ahora, ni nunca”, añadió.

El senador explicó que la medida busca poner fin a las hostilidades y obligar a la administración a obtener una autorización formal del Congreso antes de continuar cualquier conflicto.

“Los republicanos tendrán una vez más la oportunidad de unirse a los demócratas y poner fin a esta guerra imprudente”, dijo.

Durante su intervención, el líder demócrata calificó la ofensiva como la “guerra de Trump” y sostuvo que, tras 39 días de conflicto, Estados Unidos está “peor que antes”. Citó como ejemplo la situación en el estrecho de Ormuz, donde, según dijo, Irán ha ganado influencia.

“Trump entregó a los iraníes ventaja sobre el estrecho”, afirmó.

Irán “envalentonado”

Schumer también señaló que el régimen iraní “no solo sigue en pie, sino que está ahora envalentonado”, y advirtió que podría volverse “más radical y peligroso”.

Asimismo, sostuvo que las ambiciones nucleares de Irán siguen “sin control” y que la credibilidad internacional de Estados Unidos se ha deteriorado.

“Las naciones del mundo están furiosas con Trump (…) la posición diplomática de Estados Unidos es dramáticamente peor”, dijo.

El senador resumió su evaluación al afirmar que la guerra ha sido un “fracaso colosal” y una de las peores decisiones de política exterior y militar en la historia del país. También criticó el liderazgo del presidente, a quien describió como “errático” y “peligroso”, señalando actúa sin planificación ni objetivos claros.

En ese contexto, insistió en que la única salida viable es una solución diplomática duradera. “Un alto el fuego de dos semanas, especialmente uno tan frágil como este, no es una estrategia”, afirmó. “Trump debe terminar la guerra ahora”.

Consecuencias de la guerra

En el plano interno, aseguró que los estadounidenses ya están pagando el costo del conflicto. “Los precios de la gasolina se han disparado en cuestión de días”, indicó, y advirtió que los mercados energéticos podrían verse afectados durante años.

Consultado sobre las declaraciones de la administración, que ha defendido los resultados del conflicto, Schumer respondió: “Miren los resultados reales, no las tonterías que salen de la administración”, reiterando que en todos los frentes —energía, seguridad, influencia global— Estados Unidos está en peor posición.

Finalmente, el senador indicó que los demócratas han comunicado sus preocupaciones tanto en público como en privado a la Casa Blanca, aunque señaló que no habló directamente con Trump porque “no estaba disponible”.

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